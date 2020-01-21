Volkswagen Tiguan превратится в пикап

Пикап разделит платформу с кроссовером Tiguan Allspace. Напомним, что это известный нам «Тигуан», но с удлиненной колесной базой и семиместным салоном. То есть он ближе к Skoda Kodiaq, которую во всю продают российские дилеры.

Ожидается, что длина грузовой платформы пикапа будет 1206 мм, а ширина 1090 мм. Инженеры Volkswagen предусмотрят и возможность перевозки длинномеров: задняя стенка кабины будет складываться в салон, вровень с полом. На борт Tarok сможет брать до тонны груза.

Если судить по концепту, то под капотом автомобиля будет бензиновый мотор с наддувом, объемом 1,4 литра и мощностью 150 л. с. Двигатель станет работать в паре с шестиступенчатым «автоматом». Привод — только полный.

Вероятнее всего, дебют серийного пикапа пройдет на мотор-шоу в Сан-Паулу, а к дилерам первые товарные автомобили приедут не раньше 2021 года.