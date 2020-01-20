Чем разочарует и порадует Toyota Highlander второго поколения

Toyota Highlander второго поколения появился в 2007 году, а в 2010-м кроссоверу провели плановый рестайлинг. Под капотом японского SUV работают бензиновые силовые агрегаты, объемом 2,7 (189 л. с.) л и 3,5 (273 л. с.) л. Есть и гибридные версии, но у нас они не распространены.
Удивительно, но на вторичном рынке дорестайлинговых SUV почти нет. На одном из крупных сайтов по продаже машин мы нашли всего четыре «Хайлендера», да и то с пробегом далеко за 150 000 км. Единственное, что привлекает, так это цена в 900 000 рублей. Рестайлинговых экземпляров гораздо больше. Цены начинаются от 1 200 000 рублей. По нынешним временам, вполне доступно. Что ж, посмотрим, какие слабые места имеются у «Хайлендера».
Кузов и салон
Лакокрасочное покрытие автомобиля стойкое к пескострую и попаданию мелких камней, да и ржавчина в месте сколов появляется довольно редко. Но вот за хромированными элементами надо следить. Под воздействием реагентов хром облезает. Если говорить о салоне, то он собран качественно. Единственный недостаток тут, это «печка», которая довольно часто выходит из строя. Лекарство одно — разбирать переднюю панель и перепаивать электрические контакты блока отопителя.
Двигатель и трансмиссия
Самый распространенный силовой агрегат — это 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» работающий в паре с 5-ступенчатым «автоматом». Мотор и «коробка» серьезных проблем не доставляют. При должном обслуживании двигатель ходит 500 000—600 000 км без капитального ремонта. Единственное, надо помнить, что в приводе ГРМ тут цепь, и она служит примерно 100 000 км. На этом пробеге желательно поменять и водяную помпу, чтобы та вскоре не заклинила.
Ресурс автоматической трансмиссии — солидные 350 000—400 000 км пробега. Однако надо помнить про своевременную замену масла в «автомате». Процедуру проводят через каждые 60 000 км пробега.
Ходовая часть
На 70 000 км потребуют замены амортизаторы и подшипники ступиц. А на 60 000 км нужно поменять втулки стабилизатора. Не забывайте так же чистить и смазывать тормозные суппорта через каждые 40 000 — 50 000 км пробега, иначе их направляющие будут закисать и подклинивать. А это, в конечном счете, приведет к замене тормозных дисков и колодок.
Покупать или нет
«Горец» второго поколения — машина довольно надежная. Но если уж решились на покупку японского кроссовера, не выбирайте автомобиль, который привезли к нам «серые» дилеры из США. Как известно, американцы относятся к обслуживанию своих железных коней откровенно наплевательски, потому у такого экземпляра может внезапно «всплыть» серьезная поломка, которая заставит раскошелиться на ремонт. Лучше остановить свой выбор на «Хайлендере» с 3,5-литровым мотором, поставляляемый к нам официально. Такой кроссовер может прослужить вам верой и правдой немало лет.