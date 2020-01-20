Чем разочарует и порадует Toyota Highlander второго поколения

Toyota Highlander второго поколения появился в 2007 году, а в 2010-м кроссоверу провели плановый рестайлинг. Под капотом японского SUV работают бензиновые силовые агрегаты, объемом 2,7 (189 л. с.) л и 3,5 (273 л. с.) л. Есть и гибридные версии, но у нас они не распространены.

Удивительно, но на вторичном рынке дорестайлинговых SUV почти нет. На одном из крупных сайтов по продаже машин мы нашли всего четыре «Хайлендера», да и то с пробегом далеко за 150 000 км. Единственное, что привлекает, так это цена в 900 000 рублей. Рестайлинговых экземпляров гораздо больше. Цены начинаются от 1 200 000 рублей. По нынешним временам, вполне доступно. Что ж, посмотрим, какие слабые места имеются у «Хайлендера».