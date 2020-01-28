Как сэкономить при покупке автомобиля в лизинг

Плати, как удобнее

После заключения сделки платежи по ней распределяются фиксированными долями на весь срок действия договора. В них включена плата за пользование привлеченными средствами, а также погашение основного долга. При этом нередко платежеспособность предприятия может разниться, например, исходя из сезонности его бизнеса. В лизинге есть отличная возможность вписать ежемесячные платежи в корпоративный бюджет, выбрав один из пяти типов графиков: оплату равными частями; убывающими платежами ступенчатые выплаты; индивидуальную дегрессию или сезонный график выплат.

В первом случае доля процентов в платежах в начале пользования договором лизинга больше, чем в конце, при этом сумма платежа остается неизменной. Во втором сумма платежа убывает ежемесячно к концу срока действия договора лизинга. Удобно, если вы хотите сосредоточиться, например, на формировании бюджета для выкупного платежа, тем более что в этом случае снижается и размер уплачиваемых процентов. Третий и четвертый виды платежей схожи с убывающими с той лишь разницей, что в ступенчатых выплатах снижение нагрузки происходит ступенчато, а не ежемесячно, а графики индивидуальных дегрессий составляются под потребности клиента. В этом случае суммы будут разниться в зависимости от периода договора. И, наконец, в сезонном графике выплаты по договору лизинга адаптируются под особенности бизнеса компании, а в расчет тут берется доходность лизингополучателя — ее пики и падения. Такой подход может быть актуален для строительных организаций или компаний, осуществляющих перевозку сезонных товаров.

Государство поможет

Чтобы оказать поддержку отечественному автопрому (а сегодня в нашей стране собирается около 85% всех продаваемых машин), государство разработало комплекс мер поддержки. Одна из них — субсидии при приобретении транспорта в лизинг. Так, в 2019 году малому и среднему бизнесу, участвующему в программе Минпромторга, лизингодателями предоставлялась скидка в 12,5% на авансовый платеж. Ее максимальный размер достигал 625 тыс. рублей. В 2020 году поддержка бизнеса продолжится: в феврале Минпромторг, как ожидается, определит список участников программы. Однако на этом экономия при приобретении транспорта в лизинг не заканчивается.