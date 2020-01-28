Как сэкономить при покупке автомобиля в лизинг

При этом сразу оговоримся, что сравнивать эти две схемы покупки машины будет большой ошибкой — хотя, увы, весьма распространенной — брать в расчет лишь процентные ставки и сроки выплат. Ведь весьма немаловажно и то обстоятельство, что лизинговые компании, в отличие от банков, более снисходительны (если не сказать — либеральны) к оценке платежеспособности клиентов.
Тут достаточно сказать, что в минувшем году банкиры отказали в выдаче автокредитов почти 60% потенциальных заемщиков, а вот в автолизинге подобные отказы составляют, по некоторым оценкам, 5—10%. Такое положение вещей, кстати сказать, особо актуально для юридических лиц: почти половина предприятий малого и среднего бизнеса хотят, но не могут приобрести транспортное средство из-за жестких банковских условий предоставления кредита. Хотя, повторимся, преимущества лизинга не только в процентных ставках и сроках выплат.
Ford Transit за полцены, или Экономим на налогах
Лизинг, будучи, по сути, финансовой арендой имущества, привлекателен для юрлиц возможностью не отвлекать значительные оборотные средства для решения логистических задач компании. Чтобы начать пользоваться предметом лизинга, достаточно внести 5% от его стоимости. Остаток средств поставщику техники уплачивает лизингодатель, который и учитывает предмет лизинга на своем балансе до истечения срока действия договора (отсюда и отсутствие залога в лизинге). По его окончании лизингополучатель вносит остаточный платеж (минимально — 1000 рублей) и получает транспортное средство в собственность, экономя на налоге на прибыль и НДС.
Чтобы лучше понять, как это работает, приведем пример реального коммерческого предложения на более, чем популярный в России фургон Ford Transit от одного из лидеров отечественного лизингового бизнеса Газпромбанк Автолизинг. Клиент приобретает автомобиль по договору с учетом скидки от лизингодателя а 2 100 415 рублей с авансом в 700 тыс. рублей (36,4%) и сроком действия договора 18 месяцев, в течение которых будет вносить аннуитетные (равные) платежи. При этом по завершении договора лизинга он сможет возместить уплаченные налог на прибыль и НДС (оба — по 20%, или 353 276 рублей). Итого, затраты на приобретение фургона для клиента составят 1 393 863 рубля.
Как получить скидку в 500 000 на BMW X6
Для импортеров автомобилей лизинговые компании — оптовые покупатели. По этой причине им всегда готовы предоставить скидки, которые впоследствии транслируются лизингополучателям. В зависимости от марки и модели предприниматели дополнительно могут сэкономить от 5% до 20% рыночной цены автомобиля, а в некоторых случаях и больше. Например, тот же стильный спортивный кроссовер BMW X6 можно взять с экономией до 434 тыс. рублей.
Плати, как удобнее
После заключения сделки платежи по ней распределяются фиксированными долями на весь срок действия договора. В них включена плата за пользование привлеченными средствами, а также погашение основного долга. При этом нередко платежеспособность предприятия может разниться, например, исходя из сезонности его бизнеса. В лизинге есть отличная возможность вписать ежемесячные платежи в корпоративный бюджет, выбрав один из пяти типов графиков: оплату равными частями; убывающими платежами ступенчатые выплаты; индивидуальную дегрессию или сезонный график выплат.
В первом случае доля процентов в платежах в начале пользования договором лизинга больше, чем в конце, при этом сумма платежа остается неизменной. Во втором сумма платежа убывает ежемесячно к концу срока действия договора лизинга. Удобно, если вы хотите сосредоточиться, например, на формировании бюджета для выкупного платежа, тем более что в этом случае снижается и размер уплачиваемых процентов. Третий и четвертый виды платежей схожи с убывающими с той лишь разницей, что в ступенчатых выплатах снижение нагрузки происходит ступенчато, а не ежемесячно, а графики индивидуальных дегрессий составляются под потребности клиента. В этом случае суммы будут разниться в зависимости от периода договора. И, наконец, в сезонном графике выплаты по договору лизинга адаптируются под особенности бизнеса компании, а в расчет тут берется доходность лизингополучателя — ее пики и падения. Такой подход может быть актуален для строительных организаций или компаний, осуществляющих перевозку сезонных товаров.
Государство поможет
Чтобы оказать поддержку отечественному автопрому (а сегодня в нашей стране собирается около 85% всех продаваемых машин), государство разработало комплекс мер поддержки. Одна из них — субсидии при приобретении транспорта в лизинг. Так, в 2019 году малому и среднему бизнесу, участвующему в программе Минпромторга, лизингодателями предоставлялась скидка в 12,5% на авансовый платеж. Ее максимальный размер достигал 625 тыс. рублей. В 2020 году поддержка бизнеса продолжится: в феврале Минпромторг, как ожидается, определит список участников программы. Однако на этом экономия при приобретении транспорта в лизинг не заканчивается.
Вишенка на торте
И, разумеется, отдавая предпочтение лизингу нельзя забывать, что в острой конкурентной борьбе с теми же банками, лизинговые компании всегда предложат особые условия. Например, в Газпромбанк Автолизинге действует дополнительная скидка на выкупной платеж в размере 2%, предоставляемая за отсутствие просрочек по платежам. А по некоторым моделям авто в рамках действующих акций клиентам всегда предложат в качестве бонуса договор КАСКО и ОСАГО в первый год пользования предмета лизинга (остальные годы тоже можно застраховать сразу, включив стоимость полисов в ежемесячные платежи, чтобы не отвлекать наличность из оборота). В итоге и тут получается существенная экономия средств.
Суперэкономия
Кстати сказать, мало кто знает, что сегодня в лизинг можно взять не только новое, но и подержанное авто, сэкономив таким образом значительные суммы. Ведь не секрет, что выехавший за ворота дилерского центра новый автомобиль автоматически теряет в цене до 20%. И это особенно актуально именно в сегодняшней экономической ситуации, когда продажи новых машин падают, а подержанных — растут. Так, на вторичке в 2019 году было продано почти 5,5 млн. автомобилей, а каждая третья бывшая в употреблении машина реализована через систему трейд ин.
Разумеется, мимо этого факта не могли пройти и лизинговые компании. Правда, это не значит, что в лизинг можно взять абсолютно любой подержанный автомобиль. Как правило, возраст транспортного средства на момент заключения сделки не должен превышать трех лет, хотя наличие гарантии на него необязательно.
– Спрос на подержанную технику характеризуется меньшей эластичностью и не столь подвержен влиянию экономических факторов по сравнению с новыми автомобилями, цены на которые продолжают расти, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» генеральный директор компании Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов. — При этом если говорить о наших предложениях по приобретению подержанных транспортных средств, то общий объем выделяемых в рамках одного договора лизинга средств — до 120 млн рублей, а минимальный аванс по таким сделкам составляет 10%, что является одним из лучших показателей на рынке…