Электрокар Audi потребовал от владельца заменить масло в двигателе

Фото: Audi
Audi e-tron — первый электрический автомобиль бренда. Изначально машину создавали на платформе MLB Evo, которая не должна была стать базовой для электромобилей. Поэтому, к электроприводу e-tron пришлось адаптировать. Это и стало причиной «глюков».

Комичная история началась с того, что в сервис обратился один из владельцев инновационного кроссовера.

Водитель был озадачен странным сообщением, которое появилось на приборной панели. Электроника требовала заменить масло в двигателе. А ведь двигателя внутреннего сгорания у e-tron просто нет!

Вместо традиционного мотора кроссовер имеет два электродвижка (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 408 л. с. Ну а моторное масло им, разумеется, без надобности.

В компании объяснили это простыми «глюками» в электронике. Дело в том, что такой же борткомпьютер ставят на дизельные и бензиновые Audi. Вот, судя по всему, и недосмотрели.

ТО, двигатель, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, премиальный сегмент, кроссоверы, техническое обслуживание
31 января 2020
486