Кроссовер Toyota Highlander обзавелся спортивной версией

Toyota Highlander XSE отличает от стандартной версии передний бампер, который стилистически напоминает тот, что получил сверхпопулярный седан Toyota Camry. Кроме этого, дизайнеры изменили решетку радиатора и обновили задний бампер.А завершают образ «заряженного» спортивного кроссовера 20-дюймовые колеса оригинального дизайна.

Что касается интерьера, то его украсили пластиковыми вставками под «карбон», а кресла отделали в вишнево-черной цветовой гамме.

Над подвеской тоже поработали. Инженеры перекалибровали амортизаторы, установили пружины иной жесткости, а так же перенастроили электроусилитель руля. Все для того, чтобы управляемость модели стала острее.

Под капотом, как прежде, работает бензиновая V-образная «шестерка» мощностью 299 л. с, в паре с которой трудится восьмидиапазонный «автомат».

Первыми спортивный Highlander получат дилеры в США. Ожидается, что версия XSE станет самой дорогой в гамме.

Что касается нашего рынка, то о скором появлении Toyota Highlander XSE говорить не приходится. Ведь продажи Highlander четвёртого поколения у нас пока не стартовали. Однако, возможно, японцы ради поднятия интереса к третьему поколению модели, могут предложить оригинальный обвес, который сделает семиместный кроссовер заметнее в потоке.