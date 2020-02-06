5 самых дешевых для России кроссоверов индийского автосалона-2020

Автосалон в Дели носит статус международного, потому там выставляются такие гранды автоиндустрии, как Volkswagen, Skoda, Hyundai и Renault. Ряд концептов, а также серийных моделей достойны внимания, потому как их могут начать продавать в России. Нам ведь подавай больше разных кроссоверов, да подешевле. А подобных машин на индийском моторшоу было достаточно.

Skoda Vision IN

Главным шоу-стоппером стенда Skoda стал концепт компактного кроссовера Skoda Vision IN, о котором портал «АвтоВзгляд» уже писал. Ожидается, что его серийная версия увидит свет в 2021 году и будет меньше и дешевле уже известного российским покупателям Karoq. Серийный Vision IN должен стать самым компактным SUV в модельном ряду бренда. Ожидается, что его продажи начнутся в первом квартале 2021 года.

Volkswagen Taigun

Этот компактный кроссовер сделали на платформе MQB A0 IN, которую разработали специально для развивающихся рынков. Длина автомобиля — 4,2 м, а колесная база равна 2,65 м. Интересно, что дорожный просвет Taigun равен 205 мм. Для наших дорог — просто подарок!

Про немецкий SUV мы уже подробно писали. В том числе упоминали и про малообъемные силовые агрегаты, которые вряд ли приедут в Россию. Потому, предположим, что если Taigun начнут продавать у нас, то под его капотом будут хорошо известные моторы мощностью 110 и 150 л. с.