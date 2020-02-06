5 самых дешевых для России кроссоверов индийского автосалона-2020

Автосалон в Дели носит статус международного, потому там выставляются такие гранды автоиндустрии, как Volkswagen, Skoda, Hyundai и Renault. Ряд концептов, а также серийных моделей достойны внимания, потому как их могут начать продавать в России. Нам ведь подавай больше разных кроссоверов, да подешевле. А подобных машин на индийском моторшоу было достаточно.
Skoda Vision IN
Главным шоу-стоппером стенда Skoda стал концепт компактного кроссовера Skoda Vision IN, о котором портал «АвтоВзгляд» уже писал. Ожидается, что его серийная версия увидит свет в 2021 году и будет меньше и дешевле уже известного российским покупателям Karoq. Серийный Vision IN должен стать самым компактным SUV в модельном ряду бренда. Ожидается, что его продажи начнутся в первом квартале 2021 года.
Volkswagen Taigun
Этот компактный кроссовер сделали на платформе MQB A0 IN, которую разработали специально для развивающихся рынков. Длина автомобиля — 4,2 м, а колесная база равна 2,65 м. Интересно, что дорожный просвет Taigun равен 205 мм. Для наших дорог — просто подарок!
Про немецкий SUV мы уже подробно писали. В том числе упоминали и про малообъемные силовые агрегаты, которые вряд ли приедут в Россию. Потому, предположим, что если Taigun начнут продавать у нас, то под его капотом будут хорошо известные моторы мощностью 110 и 150 л. с.
Renault Triber
Этот семиместный минивен в случае появления в России может составить конкуренцию LADA Largus Cross. Его дорожный просвет — приличные 182 мм. Правда, он компактнее «Кросса» — в длину всего 3990 мм. Этому есть объяснение. В Индии для автомобилей, чья длина не превышает четырех метров, действуют пониженные налоговые ставки. А вот колесная база равна 2636 мм и это очень неплохо для компакта, ведь именно ее величина влияет на размер салона.
KIA Sonet
Корейский концепт, если у него будет серийное будущее, станет самым компактным кроссовером в модельном ряду марки. А значит и самым дешевым. В линейку силовых агрегатов войдут два бензиновых мотора — 1,2-литровый мощностью 83 л. с. и литровый двигатель с наддувом в 120 сил.
KIA Sonet выведут на рынок во второй половине 2020 года. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители бренда, «Сонет» положен только индийским потребителям. Однако, предположим, что если ситуация на российском авторынке не станет лучше, а доходы населения выше, мы можем таки увидеть «антикризисный» автомобиль.
Haval Concept H
Китайский концепт отличает светодиодная подсветка воздухозаборников переднего бампера, сенсорные панели в картах дверей и тачпад вместо селектора трансмиссии.
Привод, в соответствии с последней модой, гибридный. Ну а в остальном, это вполне товарный автомобиль, который хоть завтра можно ставить на конвейер.
Предположим, что если подобный компактный кроссовер появится в модельном ряду бренда, его привезут в Россию. Ведь у него и внешность стильная, и цена должна быть доступной.