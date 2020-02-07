Volkswagen Teramont стал богаче и технологичнее

Рестайлинг? Будет сделано! Посвежевший Atlas показали на автосалоне в Чикаго. У модели изменили дизайн решетки радиатора, обновили оптику и бамперы. Кстати, из-за новых бамперов автомобиль стал длиннее на 7,6 см.

В качестве опции на кроссовер предлагают установить стайлинг-пакет R-line. Он отличается иными бамперами и формой порогов. Также покупатель может выбрать дизайн и размерность колесных дисков. Доступна «обувь» размером 20 и 21 дюймов.

В салоне поменяли дизайн руля, так же появилась мультимедийная система Composition Media с восьмидюймовым сенсорным экраном. Опционально предлагают графическую панель приборов, премиальную аудиосистему Fender, трехзонный климат-контроль, вентиляцию передних сидений и беспроводную зарядку для смартфона. Atlas обзавелся и новыми электронными помощниками, такими как система распознавания дорожных знаков и ассистент движения в пробке.

В США автомобиль станут продавать с двухлитровым 238-сильным надувным бензиновым мотором. Также предложат и 3,6-литровый V6 мощностью 280 л. с. Оба двигателя работают в паре с восьмидиапазонным автоматом.

Информации о том, когда же обновленный Teramont появится в России нет. Однако предположим, что это может произойти в следующем году.