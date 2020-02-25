Российский Mitsubishi Outlander ждет обновление

Фото: АвтоВзгляд
Японцы продолжат дорабатывать Mitsubishi Outlander — один из наиболее популярных кроссоверов на российском рынке. Автомобиль получит ряд технических новшеств, а также изменения в оснащении.

Российским почитателям марки обещана буквально россыпь обновлений. У наиболее дорогих версий японского SUV будет новая мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, в которую установят «софт» Apple CarPlay и Android Auto, позволяющий «подружить» автомобиль и телефон.

Передние кресла снабдят электрорегулировками поясничного подпора, а задний диван получит более развитую боковую поддержку.

Кроме этого, доработают блок управления климатической системой. Наконец, на всех кроссоверах с полным приводом появится система S-AWC, которая сейчас есть лишь у самой мощной модификации — Outlander GT.

Обещают, что обновленные автомобили приедут к дилерам уже к концу марта, причем цены на посвежевшие SUV не изменятся.

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25 февраля 2020
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