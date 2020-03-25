Mitsubishi объявляет о старте продаж в России обновленного ASX

У кроссовера появилась обновленная решетка радиатора, молдинги на переднем и заднем бамперах, новая светодиодная головная оптика и «противотуманки», а так же 18-дюймовые колеса. Цветовая гамма пополнилась насыщенным коричневым и ярко-оранжевым цветами.

Что касается салона, то на передней панели разместили 8-дюймовый сенсорный монитор мультимедиа-системы Mitsubishi Connect, кроме этого, появилась иная обивка сидений.

Гамма силовых агрегатов не претерпела изменений. Автомобиль, как прежде, предлагают с 1,6-литровым бензиновым мотором в 117 сил, 5-ступенчатой «механикой» и переднем приводом (комплектации Inform, Invite, Intense). Ну а полноприводные версии с 2-литровым 150-сильным агрегатом доступны в комплектациях Intense и Instyle.

Базовый «прайс» начинается от 1 382 000 рублей. Ну а топовая версия обойдется в 1 822 000 рублей.