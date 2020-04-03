Глава Volkswagen случайно «засветил» облик нового Tiguan

Судя по фото из соцсетей, ярко-красный кроссовер, который видно на мониторе, не что иное, как Tiguan третьего поколения. В его облике просматриваются многие стилистические решения от новейшего «Гольфа».

Интересно и то, что в посте под фото Герберт Диесс много внимания удели дизайну и перспективам нового поколения «Тигуана», дебют которого состоится через несколько лет. Напомним, сейчас компания готовит рестайлинг нынешней версии: машина должна выйти на рынок уже в этом году, включая «заряженную» модификацию с шильдиком R. В гамме силовых агрегатов ожидается гибрид.