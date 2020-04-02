5 хитрых технических решений, разоряющих автовладельцев

Маркетологи на автозаводах давно просчитали жизненный цикл машин. Вот уже и ряд компаний заявляет, что будет снижаться ресурс моторов, потому как производить сейчас двигатели-миллионники просто невыгодно.
ЖАДНАЯ ЭКОНОМИЯ
У покупателей другая позиция. Из-за падения доходов и ухудшения уровня жизни люди хотят увеличить срок владения машиной и не менять ее каждые 3—5 лет, залезая в кредиты. Поэтому обратите внимание на конструктивные особенности своего авто, чтобы предупредить серьезную поломку, а при покупке подержанного экземпляра не попасть на дорогой ремонт в будущем.
СТЕКЛА, КАК ПЛАСТИК
Начнем с простого. Лобовые стекла машин сейчас почти все производители делают «мягкими». Порой, поцарапать их можно даже щетками стеклоочистителей. Что уж говорить про камни, которые при попадании могут тут же оставить трещину. А ведь она начнет расползаться. В итоге стекло придется заменить, а это дорого. Особенно если оно панорамное, в него интегрированы нити обогрева или вклеен крепеж для салонного зеркала.
ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОБМАН
Не забудем и про дизайн. Кузовные элементы, скажем, те же двери сейчас делают сложной формы, с выштамповками и причудливыми изгибами. Так машина выглядит красиво и стильно, но цена ремонта только одной такой детали будет гораздо выше, нежели прайс на дверь без всех этих «красивостей». При этом кузовные элементы могут быть такими «хитрыми», что их не каждый жестянщик сможет выправить. В результате деталь придется заменить. А это больно ударит по карману владельца.
ПЛАСТИК, КАК ФОЛЬГА
Еще один пример. Пластиковый бампер современной машины — это тоже целая кузовная деталь. При этом пластик довольно хрупкий. Зацепите им за крупную ветку на грунтовке, и он может расколоться. Придется менять деталь целиком. Ну а за пластиковым бампером установлен брус, который деформируется при фронтальном ударе, защищая остальные элементы от повреждений. У некоторых машин он приварен к кузову. Так что заменить его просто так не получится. Хорошо, хоть у ряда авто крепеж на болтах. Такой поменять выйдет проще и дешевле.
АЛЮМИНИЕВЫЙ РАЗВОД
Наконец, многие производители сейчас используют алюминиевые блоки цилиндров. Стенки цилиндров не гильзуют, а покрывают никасилом. В результате мотор получается легким, с отличной отдачей. Но перегрева он боится, как огня. Если случилась такая беда, то «расточить» блок не получится. Придется либо гильзовать, что дорого и не сильно эффективно, либо покупать контрактный мотор, что еще дороже.
Чугунный блок много долговечнее, но такие моторы строители постепенно снимают с производства. Так что следите за температурой охлаждающей жидкости своего автомобиля. Так вы продлите жизнь агрегату и сохраните семейный бюджет.