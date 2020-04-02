5 хитрых технических решений, разоряющих автовладельцев

Маркетологи на автозаводах давно просчитали жизненный цикл машин. Вот уже и ряд компаний заявляет, что будет снижаться ресурс моторов, потому как производить сейчас двигатели-миллионники просто невыгодно.

ЖАДНАЯ ЭКОНОМИЯ

У покупателей другая позиция. Из-за падения доходов и ухудшения уровня жизни люди хотят увеличить срок владения машиной и не менять ее каждые 3—5 лет, залезая в кредиты. Поэтому обратите внимание на конструктивные особенности своего авто, чтобы предупредить серьезную поломку, а при покупке подержанного экземпляра не попасть на дорогой ремонт в будущем.

СТЕКЛА, КАК ПЛАСТИК

Начнем с простого. Лобовые стекла машин сейчас почти все производители делают «мягкими». Порой, поцарапать их можно даже щетками стеклоочистителей. Что уж говорить про камни, которые при попадании могут тут же оставить трещину. А ведь она начнет расползаться. В итоге стекло придется заменить, а это дорого. Особенно если оно панорамное, в него интегрированы нити обогрева или вклеен крепеж для салонного зеркала.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОБМАН

Не забудем и про дизайн. Кузовные элементы, скажем, те же двери сейчас делают сложной формы, с выштамповками и причудливыми изгибами. Так машина выглядит красиво и стильно, но цена ремонта только одной такой детали будет гораздо выше, нежели прайс на дверь без всех этих «красивостей». При этом кузовные элементы могут быть такими «хитрыми», что их не каждый жестянщик сможет выправить. В результате деталь придется заменить. А это больно ударит по карману владельца.