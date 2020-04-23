Volkswagen отказывается от новых кроссоверов

До эпидемии коронавируса спрос на кроссоверы по всему миру рос и довольно высокими темпами. Volkswagen решил воспользоваться моментом, и стал выводить на рынок множество SUV разных классов и ценовых категорий, потому сейчас в модельном ряду марки есть кроссоверы на любой вкус. Тем не менее, перенасыщение рынка уже не за горами, да и кризис, который накрыл мировую экономику, заставил производителя не так активно предлагать новинки.

В интервью британскому изданию Autocar, глава отдела исследований и разработок Volkswagen Франк Велш завил, что рост популярности SUV еще не закончен, однако создание новых моделей не принесет былой прибыли, ведь покупателям уже предоставлен колоссально широкий выбор. Поэтому компания сконцентрируется на выпуске машин, которые уже есть в продуктовом ряду. Так же будет продолжена работа по рестайлингу и смене поколений существующих моделей.

Шаг вполне разумный, поскольку из-за кризиса спрос на автомобили по всему миру упал и пока никто не дает прогнозов, когда же он начнет восстанавливаться. Ведь даже если эпидемия пройдет, люди должны будут накопить деньги, чтобы снова начать покупать машины. А на это нужно время.