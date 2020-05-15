Новый Range Rover готовится встать на конвейер

Кузов флагманской модели британского бренда скрывает камуфляжная пленка, потому мы можем только предполагать, каким будет серийный экземпляр нового Range Rover, однако кое-какие выводы сделать можно.

Судя по фото, которые публикует сайт Motor1, модель сохранит фирменные очертания передней части и узнаваемую корму. Также у машины будут две версии — стандартная и удлиненная. Судя по габаритам прототипа, на снимках именно версия «лонг».

Уже известно, что модель базируется на модульной платформе Modular Longitudinal Architecture с продольным расположением двигателя. В конструкции этой «тележки» широко использован алюминий, что дает возможность снизить массу машины и сделать автомобиль более динамичным и экономичным.

Что касается премьеры нового поколения Range Rover, то официальной информации об этом пока нет, однако предположим, что она может пройти в 2021 году, так как автомобиль уже почти готов.