Так ли уж опасна жара для автомобиля, как считают многие водители

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предупредил россиян о аномально жарком лете-2020. По словам министра, об этом говорят как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций. В этой связи давайте разберемся, стоит ли как-то специально готовить машину к жаркому сезону, или не так уж страшны эти летние температурные колебания, которые нам пророчат.

Лакокрасочное покрытие

Первое, на что обращаем внимание, это лакокрасочное покрытие кузова (ЛКП), поскольку считается, что оно сильнее всего страдает от жары. На самом деле, переживать не стоит. Ведь перед тем, как поступить в продажу, абсолютно все модели машин проходят серии жестких ресурсных тестов. В том числе и в странах с жарким и влажным климатом. ЛКП выдерживает испытание жарой, не трескается и не облезает. И если вы будете даже на продолжительное время оставлять автомобиль на солнце, фатальных последствий для кузова не последует. Но все же лучше парковать машину в тени или накрывать воздухопроницаемым чехлом. Хотя бы для того, чтобы и салон меньше нагревался.

Пластик салона

При проектировании автомобиля, инженеры применяют термостойкие пластики, которые прошли испытание на стойкость к солнечным лучам. Однако в редких случаях при долгом воздействии тепла возможно коробление пластика панели приборов. Поэтому, либо паркуйте машину в тени, либо купите защитный экран. Заодно и кожа руля не нагреется.