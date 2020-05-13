Так ли уж опасна жара для автомобиля, как считают многие водители

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предупредил россиян о аномально жарком лете-2020. По словам министра, об этом говорят как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций. В этой связи давайте разберемся, стоит ли как-то специально готовить машину к жаркому сезону, или не так уж страшны эти летние температурные колебания, которые нам пророчат.
Лакокрасочное покрытие
Первое, на что обращаем внимание, это лакокрасочное покрытие кузова (ЛКП), поскольку считается, что оно сильнее всего страдает от жары. На самом деле, переживать не стоит. Ведь перед тем, как поступить в продажу, абсолютно все модели машин проходят серии жестких ресурсных тестов. В том числе и в странах с жарким и влажным климатом. ЛКП выдерживает испытание жарой, не трескается и не облезает. И если вы будете даже на продолжительное время оставлять автомобиль на солнце, фатальных последствий для кузова не последует. Но все же лучше парковать машину в тени или накрывать воздухопроницаемым чехлом. Хотя бы для того, чтобы и салон меньше нагревался.
Пластик салона
При проектировании автомобиля, инженеры применяют термостойкие пластики, которые прошли испытание на стойкость к солнечным лучам. Однако в редких случаях при долгом воздействии тепла возможно коробление пластика панели приборов. Поэтому, либо паркуйте машину в тени, либо купите защитный экран. Заодно и кожа руля не нагреется.
Внимание к мелочам
Не стоит оставлять в салоне машины некоторые вещи если знаете, что автомобиль будет долго стоять под солнцем. Дело в том, что при нагреве целый ряд жидкостей расширяется — вплоть до взрыва. Например, газовые зажигалки и аэрозольные баллоны могут взорваться, если нагреются до 50 градусов. Не нужно хранить в салоне и газировку. Открывая бутылку, водитель может облиться, тем самым отвлекаясь от дороги и провоцируя аварии.
Силовой агрегат
Про перегрев мотора в жару сказано немало. Уверены, в большинстве случаев в этом виноват сам владелец, который не поменял охлаждающую жидкость и не следил за чистотой и состоянием системы охлаждения. Исправный двигатель даже в пустыне перегреть трудно. Так что не поленитесь заранее открыть капот и проверить, есть ли на шлангах системы охлаждения трещины, видны ли потеки антифриза. Так вы сэкономите себе много времени и денег.
Если же на машине стоит газобаллонное оборудование, следите за состоянием мультиклапана, который во время заправки газом дает отсечку при заполнении баллона на 80%. Неисправный клапан может стравить часть газа через предохранительный клапан, а это уже опасно и может закончиться взрывом газа.