Фотошпионы «поймали» семиместный Range Rover Evoque

Фото: Motor1.com
За годы своей жизни на конвейере, Range Rover Evoque «примерил» не один тип кузова. Он был трехдверным кроссовером и даже кросс-кабриолетом, который продавали и в России. Теперь компактный SUV хотят превратить в автомобиль с удлиненной колесной базой. В подробностях разобрался портал «АвтоВзгляд».

На шпионских фото видно, что у Evoque увеличились задние двери и расширилась колесная база. Обычно так делают, чтобы разместить в салоне третий ряд кресел. При этом передняя часть выполнена в общей стилистике модели.
Как правило, удлиненные версии готовят для китайского рынка. Там буква L на кузове очень ценится покупателями. Лонг-версии есть у машин разных классов и ценовых категорий.
Однако автомобиль может появиться не только в Китае, но и в нашей стране, тем более, что на это есть основания. Скажем, в прошлом году Mitsubishi привезла к нам семиместный Outlander, а Volkswagen может вывести на рынок Tiguan Allspace. Что касается моторной гаммы «британца», то вряд ли она изменится.

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21 мая 2020
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