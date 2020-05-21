Фотошпионы «поймали» семиместный Range Rover Evoque

На шпионских фото видно, что у Evoque увеличились задние двери и расширилась колесная база. Обычно так делают, чтобы разместить в салоне третий ряд кресел. При этом передняя часть выполнена в общей стилистике модели.

Как правило, удлиненные версии готовят для китайского рынка. Там буква L на кузове очень ценится покупателями. Лонг-версии есть у машин разных классов и ценовых категорий.

Однако автомобиль может появиться не только в Китае, но и в нашей стране, тем более, что на это есть основания. Скажем, в прошлом году Mitsubishi привезла к нам семиместный Outlander, а Volkswagen может вывести на рынок Tiguan Allspace. Что касается моторной гаммы «британца», то вряд ли она изменится.