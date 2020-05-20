Как узнать, подходят ли светодиодные лампы к фарам вашего автомобиля

Для начала заглянем в законодательство. Пункт 3.4 «Основных положений по допуску автомобилей к участию в процессе дорожного движения» запрещает эксплуатацию автомобилей, если тип ламп не соответствует типу светового прибора. А типы внешних световых приборов регулирует Технический регламент. Поэтому прежде чем ставить светодиодные лампы в фары, нужно посмотреть на маркировку фар.
Где искать маркировку
Если фара неразборная, то маркировку наносят на стекло. Она может быть в виде гравировки или нанесена перманентной краской. Если стекло съемное, то маркировку можно поискать на пластиковом корпусе фонаря. Как правило, она выглядит как отливка на корпусе. Но в редких случаях там может быть и наклейка.
Как понять маркировку
Фары с лампами накаливания маркируются буквами R, C и CR. R — ближний свет, C — дальний, а CR — это лампы, которые могут работать в двух режимах в фарах, где предусмотрена такая функция.
У галогеновых ламп маркировка следующая — HR, HC, HCR. А ксеноновые фары маркируются как DR, DC и DCR. То есть все так же, только первая буква D.
Что делать
Получается, что в Техрегламенте нет как такового обозначения светодиодных источников света. При этом производители, устанавливая на заводе светодиодные фары, маркируют их как галогеновые. Вот на это и надо ориентироваться.
Но имейте ввиду, что заменить галогеновые лампы на светодиодные не всегда вот так просто. У светодиодов и галогеновых источников света разное сопротивление. Это может привести к перераспределению токовых нагрузок и появлению проблем в электронике машины.