Как узнать, подходят ли светодиодные лампы к фарам вашего автомобиля

Как понять маркировку

Фары с лампами накаливания маркируются буквами R, C и CR. R — ближний свет, C — дальний, а CR — это лампы, которые могут работать в двух режимах в фарах, где предусмотрена такая функция.

У галогеновых ламп маркировка следующая — HR, HC, HCR. А ксеноновые фары маркируются как DR, DC и DCR. То есть все так же, только первая буква D.

Что делать

Получается, что в Техрегламенте нет как такового обозначения светодиодных источников света. При этом производители, устанавливая на заводе светодиодные фары, маркируют их как галогеновые. Вот на это и надо ориентироваться.

Но имейте ввиду, что заменить галогеновые лампы на светодиодные не всегда вот так просто. У светодиодов и галогеновых источников света разное сопротивление. Это может привести к перераспределению токовых нагрузок и появлению проблем в электронике машины.