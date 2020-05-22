Hyundai Santa Fe получит новый салон

На фотографии видно, что передняя панель Hyundai Santa Fe полностью новая. Дефлекторы вентиляции в центре переехали наверх, освободив место огромному дисплею, который плавно «переходит» в центральную консоль. Теперь уже точно можно сказать, что все функции управления мультимедиа и климатической системой будут сконцентрированы на этом мониторе.

Пионером подобных решений была компания Volvo с фирменной системой Sensus. Не забудем и про электрокар Tesla, у которого такой же гигантский монитор. Это уже можно назвать трендом, ведь сейчас многие производители меняют традиционные клавиши и «крутилки» климатической системы на вот такие большие мониторы.

Китайская премьера нынешнего поколения Hyundai Santa Fe прошла на автосалоне в Гуанчжоу в 2018 году. Так что предположим, что корейцы начинают готовить кроссовер к обновлению. Что касается нашего рынка, то новый салон мы тоже сможем увидеть, скажем, когда в России покажут рестайлинговую версию «Санты».