Первое знакомство с новым Renault Kaptur: как изменился популярный кроссовер

Kaptur в России встретили неплохо. Модель разошлась тиражом 100 000 экземпляров, причем pболее половины проданных машин — с полным приводом. А «двухпедальных» версий оказалось еще больше. Получается, что Kaptur воспринимают, как типичный кроссовер для города, а не как брутальный Duster, хотя технически они схожи.

Люди пересаживаются на Kaptur не только с «Дастера», «Логана» и Sandero, но и с таких популярных автомобилей, как Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Разумеется, что от обновленной машины покупатели ждут многого, ведь перечисленные модели — сильные игроки на рынке. Вот поэтому разработчики, прежде всего, уделили внимание стилю и комфорту. Итак, давайте по порядку.