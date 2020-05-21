Первое знакомство с новым Renault Kaptur: как изменился популярный кроссовер

Kaptur в России встретили неплохо. Модель разошлась тиражом 100 000 экземпляров, причем pболее половины проданных машин — с полным приводом. А «двухпедальных» версий оказалось еще больше. Получается, что Kaptur воспринимают, как типичный кроссовер для города, а не как брутальный Duster, хотя технически они схожи.
Люди пересаживаются на Kaptur не только с «Дастера», «Логана» и Sandero, но и с таких популярных автомобилей, как Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Разумеется, что от обновленной машины покупатели ждут многого, ведь перечисленные модели — сильные игроки на рынке. Вот поэтому разработчики, прежде всего, уделили внимание стилю и комфорту. Итак, давайте по порядку.
Внешность
Экстерьер обновленного «француза» изменился не очень сильно. Первое, что бросается в глаза — это новая решетка радиатора, светодиодная оптика по кругу и новый дизайн легкосплавных колес (16 и 17 дюймов). Появился и новый комбинированный вариант окраски — ярко-синий Blue Iron для кузова и серебристый Gris Platine для крыши. Двуцветные версии — «фишка» французов, вот с обновленной моделью они и решили расширить цветовую гамму.
Техническая «начинка»
Теперь несколько слов о технике. Теперь Kaptur делит общую платформу с Renault Arkana, то есть переехал на более свежую версию «тележки» B0, которую в компании называют Global Access У машины новый передний модуль, то есть подрамник и моторный щит. ГУР поменяли на электроусилитель, а рулевую колонку отныне можно регулировать по высоте и вылету. А вот силовая структура кузова осталась прежней. Зачем тогда городили огород? Затем, что теперь под капотом автомобиля работает знакомый по «Аркане» 1,3-литровый наддувный бензиновый агрегат TСe 150, мощностью 150 л. с., отменно зарекомендовавший себя и в России. В пару к нему приставлен вариатор CVT X-Tronic производства Jatco.
Эта связка заменила прежний 2-литровый атмосферный двигатель, который работал с «автоматом». И горевать об этом не стоит, ведь наддувный мотор такой же надежный, да и обслуживать его не дороже.
Кстати, о совместном детище Renault и Daimler мы уже писали. Так что если есть желание узнать технические особенности двигателя — жмите ссылку. Ну а базовым мотором для обновленного «Каптюра» остался 1,6 литровый бензиновый двигатель с отдачей в 114 л. с.
Что касается схемы полного привода, то ее французы не меняли. Поколдовали лишь с настройками подвески, чтобы машина была комфортнее. Ведь раньше Kaptur часто критиковали за чрезмерно плотную ходовую. Стало ли лучше? Об этом мы расскажем после тест-драйва новинки, который не за горами.
Внутренний мир
В салоне авто появились новые материалы отделки. Теперь передняя панель из мягкого пластика. Основательно переделалана и центральная консоль. У нее появился регулируемый откидной подлокотник и два подстаканника. Есть и подсветка из восьми цветов на выбор.
В центре передней панели — сенсорный дисплей диагональю 8 дюймов, на который выводится изображение с четырех камер кругового обзора. А мультимедиа отныне поддерживает софт Android Auto, Apple CarPlay, и Яндекс.Авто. Кроме этого появилась функция автоматического складывания зеркал, а так же такие опции, как система мониторинга слепых зон, аудиосистема Bose с 6 динамиками и сабвуфером. Не забыл производитель и про обогрев задних сидений, за что пассажиры скажут спасибо.
Появился и новый смарт-ключ, причем теперь его не надо вставлять ни в какие слоты на передней панели. Достаточно носить в кармане. Систему можно настроить так, что машина, распознав ключ, сама разблокирует двери. А когда водитель отойдет от кроссовера, электроника закроет автомобиль.
Что почем
Ценник на кроссовер компании Renault удалось удержать даже в нынешние непростые времена. Базовый Kaptur с мотором 1,6 л (114 л. с.) и 5-ступенчатой «механикой» стоит 1 020 000 рублей. Но он, как и другие доступные версии, появится в июне.
А сейчас на рынок выходит лимитированная серия Edition One, которую уже можно заказать через интернет. Эта топовая комплектация с наддувным мотором и вариатором стоит 1 440 000 рублей. Именно столько просят за Kaptur с передним приводом. Ну а за модификацию со всеми ведущими придется отдать 1 515 000 рублей.
Если говорить о базовых версиях, то обновленный Kaptur получился на 5000 дороже кросс-купе Arkana с таким же мотором 1,6 л и «механикой». Но это ситуация сохранится недолго. Как только у дилеров не останется машин 2019 года выпуска, ценник на «Аркану» в оснащении Life вырастет до 1 089 000 рублей.