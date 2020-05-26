Фотошпионы «поймали» обновленный Land Rover Discovery

Фото: Motor1.com
Судя по фото, обновленный Land Rover Discovery не будет сильно отличаться от нынешней модели. А вот в моторной гамме ожидаются серьезные перемены. Кроме этого, британцы могут обновить и салон своего SUV.

Автопапарацци сфотографировали на дорогах Германии обновленный Land Rover Discovery. Хоть машина и оклеена камуфляжной пленкой, тем не менее, хорошо видно, что внешность кроссовера не сильно отличается от текущей модели. Скорее всего, автомобиль получит обновленную оптику и чуть измененный дизайн бамперов. А вот в моторной гамме ожидаются серьезные изменения.

Все дело в том, что в Европе постепенно ужесточают экологические нормы и пугают производителей крупными штрафами в случае их невыполнения.

Вот поэтому британцы решили добавить в гамму силовых агрегатов Discovery гибрид, а, возможно, еще и полностью электрическую силовую установку. Не исключено, что на фото именно гибридный кроссовер, тяговые батареи которого можно подзарядить от бытовой электросети.

Что касается салона, то он может получить новые варианты обивки, а также обновленную бортовую мультимедиа с огромными сенсорными панелями.

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26 мая 2020
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