5 новейших кроссоверов, которые приедут в Россию, несмотря на коронавирус

Genesis GV80

Долгожданный SUV премиального корейского бренда приедет к нам в сентябре, причем одновременно покажут и седан G80 нового поколения.

Genesis GV80 дебютировал с трехлитровым наддувным дизелем мощностью 278 л. с. Такой, скорее всего, у нас и будет. Правда, не исключаем, что мотор могут «придушить» до налоговыгодных 249 л. с. В пару к двигателю приставлен восьмиступенчатый «автомат», у которого традиционный селектор поменяли на модную шайбу.

Hyundai Palisade

Флагманский SUV бренда появится в ноябре. Ожидается, что под капотом автомобиля окажется 2,2-литровый дизель мощностью около 200 л. с., а так же 250-сильный бензиновый мотор объемом 3,5 л.

Напомним, длина Palisade — 4980 мм, ширина — 1975 мм, а высота достигает 1750 мм. То есть автомобиль получился много крупнее ушедшего в отставку Grand Santa Fe.