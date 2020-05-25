5 новейших кроссоверов, которые приедут в Россию, несмотря на коронавирус

Фото из открытых источников
Хоть ситуация на авторынке, из-за пандемии коронавируса, сейчас сложная, многие компании не намерены откладывать презентации в России своих новинок. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о самых интересных кроссоверах, которые приедут к нам очень скоро.

Мировой автопром постепенно начинает приходить в себя после шока, вызванного коронавирусом. Восстанавливаются цепочки поставок, заводы запускают конвейереы, открываются дилерские центры.

В России такая же ситуация, что и в других странах мира. Постепенное снятие ограничительных мер должно вернуть покупателей в автосалоны. Зная это, компании готовятся предложить клиентам новые модели. А поскольку в России популярны кроссоверы, про них и поговорим. Начнем с экземпляров, которые уж точно появятся, а закончим теми, которых ждем с нетерпением.

  • Genesis GV80
    Фото из открытых источников
  • Hyundai Palisade
    Фото из открытых источников

Genesis GV80

Долгожданный SUV премиального корейского бренда приедет к нам в сентябре, причем одновременно покажут и седан G80 нового поколения.

Genesis GV80 дебютировал с трехлитровым наддувным дизелем мощностью 278 л. с. Такой, скорее всего, у нас и будет. Правда, не исключаем, что мотор могут «придушить» до налоговыгодных 249 л. с. В пару к двигателю приставлен восьмиступенчатый «автомат», у которого традиционный селектор поменяли на модную шайбу.

Hyundai Palisade

Флагманский SUV бренда появится в ноябре. Ожидается, что под капотом автомобиля окажется 2,2-литровый дизель мощностью около 200 л. с., а так же 250-сильный бензиновый мотор объемом 3,5 л.

Напомним, длина Palisade — 4980 мм, ширина — 1975 мм, а высота достигает 1750 мм. То есть автомобиль получился много крупнее ушедшего в отставку Grand Santa Fe.

Фото из открытых источников

Renault Duster

Разговоры о том, когда же в России будет новый Renault Duster не утихают. Но то, что он все-таки появится, теперь можно сказать с достаточной степенью уверенности. Директор по управлению продуктом и дистрибьюцией Анатолий Калицев, во время презентации обновленного Renault Kaptur рассказал, что работа над «Дастером» ведется. Это дает надежду, что уже в этом году «Рено Россия» даст нам какие-либо подробности о кроссовере, который можно смело назвать внедорожником.

Mitsubishi Outlander

До конца года Mitsubishi должна показать новое поколение одного из самых популярных своих кроссоверов — Outlander. Ожидается, что внешне машина будет похожа на концепт-кар Engelberg Tourer, который показали на автосалоне в Женеве в 2019 году.

Новый Outlander построят на основательно доработанной платформе CMF альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Ее изюминка в том, что «тележка» рассчитана на установку широкой гаммы силовых агрегатов, начиная от традиционных моторов и заканчивая гибридами.

Nissan X-Trail

Новый Nissan X-Trail должен дебютировать в ближайшие месяцы. Благодаря тизерам, которые просочились в сеть, можно предположить, что машина следующего поколения будет стилистически схожа с моделями Kicks и Juke, которые предназначены молодым покупателям.
В салоне появится скошенный к низу руль, полностью цифровая панель приборов и короткий электронный селектор трансмиссии.
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25 мая 2020
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