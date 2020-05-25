5 новейших кроссоверов, которые приедут в Россию, несмотря на коронавирус

Мировой автопром постепенно начинает приходить в себя после шока, вызванного коронавирусом. Восстанавливаются цепочки поставок, заводы запускают конвейереы, открываются дилерские центры.
В России такая же ситуация, что и в других странах мира. Постепенное снятие ограничительных мер должно вернуть покупателей в автосалоны. Зная это, компании готовятся предложить клиентам новые модели. А поскольку в России популярны кроссоверы, про них и поговорим. Начнем с экземпляров, которые уж точно появятся, а закончим теми, которых ждем с нетерпением.
Genesis GV80
Долгожданный SUV премиального корейского бренда приедет к нам в сентябре, причем одновременно покажут и седан G80 нового поколения.
Genesis GV80 дебютировал с трехлитровым наддувным дизелем мощностью 278 л. с. Такой, скорее всего, у нас и будет. Правда, не исключаем, что мотор могут «придушить» до налоговыгодных 249 л. с. В пару к двигателю приставлен восьмиступенчатый «автомат», у которого традиционный селектор поменяли на модную шайбу.
Hyundai Palisade
Флагманский SUV бренда появится в ноябре. Ожидается, что под капотом автомобиля окажется 2,2-литровый дизель мощностью около 200 л. с., а так же 250-сильный бензиновый мотор объемом 3,5 л.
Напомним, длина Palisade — 4980 мм, ширина — 1975 мм, а высота достигает 1750 мм. То есть автомобиль получился много крупнее ушедшего в отставку Grand Santa Fe.
Renault Duster
Mitsubishi Outlander
До конца года Mitsubishi должна показать новое поколение одного из самых популярных своих кроссоверов — Outlander. Ожидается, что внешне машина будет похожа на концепт-кар Engelberg Tourer, который показали на автосалоне в Женеве в 2019 году.
Новый Outlander построят на основательно доработанной платформе CMF альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Ее изюминка в том, что «тележка» рассчитана на установку широкой гаммы силовых агрегатов, начиная от традиционных моторов и заканчивая гибридами.