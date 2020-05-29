Для чего у кроссоверов и внедорожников крышу делают не гладкой, а рифленой

Если вы живете не на первом этаже, взгляните в окно на стоящие во дворе автомобили. Они отличаются по цвету, форме и размерам. Однако есть и еще кое-что, врезающееся в глаза — у одних крыша рифленая, как забор из профлиста, а у других гладкая, как кожа младенца. И, как оказалось, этому различию есть свое логическое объяснение.
Рифлеными крышами в основном покрывают кроссоверы и внедорожники, однако встречаются и некоторые универсалы. И если рассмотреть их внимательнее, то не сложно заметить, что стойки, на которые опирается крыша с выштамповками, у подавляющего большинства автомобилей данных классов имеет весьма внушительную высоту, а площадь крыши существенно больше рядовых легковушек. Так вот: чтобы они соответствовали строгим нормам безопасности, подобными выштамповками и повышают жесткость их крыши.
В случае аварии потолок с ребрами жесткости выдерживает большие нагрузки, а еще он меньше подвержен деформации, например, при опрокидывании автомобиля. Да и в целом, такое решение повышает жесткость кузова на кручение, что для внедорожников и кроссоверов, частенько съезжающих с асфальта, весьма важный параметр. Не удели инженеры этому моменту должного внимания, и на маломальских кочках у кроссовера, лишенного усиленного кузова, не откроется не только багажная, но и пассажирские двери. Этого попросту не дадут сделать перекошенные проемы.
Еще одна функциональная особенность выштамповок на крыше — аэродинамика. Как известно, все автомобили продувают в аэродинамической трубе. Это необходимо для достижения минимального сопротивления кузова набегающим потокам воздуха, что, в свою очередь, влияет на экономичность и акустический комфорт в салоне.
Если на этапе разработки автомобиля в момент продувки кузова в аэротрубе где-то возникают сильные завихрения, то инженеры думают над тем, как от них избавиться. В ход идут все средства: меняют формы зеркал, бамперов, угол наклона стоек, добавляют аэродинамический обвес и, конечно же, рифленую крышу, форма которой не дает образовываться сильным завихрениям, которые, помимо прочего, могут влиять даже на устойчивость и управляемость автомобиля.
Что же до небольших автомобилей с ровной крышей, то жесткости их крыше хватает, а потому ее усиливают лишь изнутри, пряча ребра жесткости под потолочной обшивкой. Да и добиться высокого уровня аэродинамики у приземистых кузовов намного проще.