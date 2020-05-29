Для чего у кроссоверов и внедорожников крышу делают не гладкой, а рифленой

Если вы живете не на первом этаже, взгляните в окно на стоящие во дворе автомобили. Они отличаются по цвету, форме и размерам. Однако есть и еще кое-что, врезающееся в глаза — у одних крыша рифленая, как забор из профлиста, а у других гладкая, как кожа младенца. И, как оказалось, этому различию есть свое логическое объяснение.

Рифлеными крышами в основном покрывают кроссоверы и внедорожники, однако встречаются и некоторые универсалы. И если рассмотреть их внимательнее, то не сложно заметить, что стойки, на которые опирается крыша с выштамповками, у подавляющего большинства автомобилей данных классов имеет весьма внушительную высоту, а площадь крыши существенно больше рядовых легковушек. Так вот: чтобы они соответствовали строгим нормам безопасности, подобными выштамповками и повышают жесткость их крыши.

В случае аварии потолок с ребрами жесткости выдерживает большие нагрузки, а еще он меньше подвержен деформации, например, при опрокидывании автомобиля. Да и в целом, такое решение повышает жесткость кузова на кручение, что для внедорожников и кроссоверов, частенько съезжающих с асфальта, весьма важный параметр. Не удели инженеры этому моменту должного внимания, и на маломальских кочках у кроссовера, лишенного усиленного кузова, не откроется не только багажная, но и пассажирские двери. Этого попросту не дадут сделать перекошенные проемы.