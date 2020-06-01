Audi Q5 в новом кузове вышел на тесты

Фото: Motor1.com
Фотошпионы заметили на дорогах Германии кроссовер Audi Q5 Sportback в камуфляжной пленке. Это новое кросс-купе, которое уже проходит ходовые испытания. Значит, по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», официального дебюта ждать осталось недолго.

Похоже, компания из Ингольштадта готовит конкурента BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Купеобразный кроссовер должен появиться в семействе Q5 после того, как будет проведен плановый рестайлинг. Ориентировочно это произойдет осенью.

Кросс-купе получит тот же интерьер, что и Q5 после обновления. Но революций не произойдет. Можно ожидать, что сенсорный экран в центре передней панели станет больше, появятся новые материалы отделки, а программисты обновят фирменную информационно-развлекательную систему MMI.

Что касается силовых агрегатов, то они останутся прежними. Хотя мы не исключаем, что настройки двигателей могут изменить.

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1 июня 2020
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