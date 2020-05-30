5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris

Сейчас под капотом Hyundai Solaris работает двигатель рабочим объемом 1,6 л второго поколения. Агрегат семейства Gammа рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами. Вот какие мифы связаны с этим двигателем.

Малый ресурс мотора

Так как машина популярна у таксистов, можно смело утверждать, что при хорошем и своевременном уходе эти силовые агрегаты проходят до 400 000 км. Нужно только чаще менять моторное масло. Обычно бывалые водители делают это не через 15 000 км пробега, как предписано инструкцией, а на пробегах в 7500—10 000 км. Кроме того, нужно заправляться на проверенных АЗС и не допускать перегревов силового агрегата.

Двигатель неремонтопригодный

Этот миф связан с тем, что у мотора алюминиевый блок цилиндров. Но не забывайте, что при этом во внутреннюю поверхность цилиндров установлены чугунные гильзы. Подобная конструкция позволяет менять гильзы. Причем «перегильзовывать» движок можно несколько раз. Так что он вполне ремонтопригоден.

Цепной привод ненадежен

Как показывает практика все тех же таксистов, многорядная зубчатая цепь в приводе ГРМ служит 150 000–200 000 км пробега. А иногда быстрее изнашиваются звездочки, нежели цепь.Тут внесем поправку: все это достижимо, если стиль езды у водителя неспортивный.