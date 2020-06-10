Опубликованы первые фото новой Skoda Octavia Scout

Пластиковые накладки чехи разместили на порогах и колесных арках. А на переднем и заднем бамперах появились еще и серебристые вставки под алюминий. Серебристыми стали и корпусы зеркал заднего вида, а также рейлинги на крыше. А еще модификация получила свежий набор колесных дисков: в «стандарте» машине положены 18-дюймовые колеса, а в качестве опции можно заказать и 19-дюймовые.

В салоне изменений значительно меньше. Тут лишь новая обивка кресел, металлические накладки на педали, да вставки на передней панели.

Что касается моторной гаммы, то, в сравнении с прошлым поколением «Скаута», предложение расширилось. Чехи предлагают целых шесть вариантов силовых агрегатов, которые будут работать как в переднеприводных, так и в полноприводных версиях.

Базовый мотор для Octavia Scout — это наддувная бензиновая «четверка» объемом 1,5 л и мощностью 150 л. с. А старший 2-литровый мотор развивает 190 сил. Он работает только с «роботом».

Что касается даты начала продаж, то ее держат в тайне даже для европейцев. Поэтому, предположим, что если Skoda все же решится предложить «внедорожную Октавию» нашим покупателям, то произойдет это лишь в следующем году.