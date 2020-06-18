Honda едва заметно обновила кроссовер CR-V

Вероятно, японцы решили обойтись малой кровью, едва заметно обновив популярный кроссовер Honda CR-V. Изменения сможет распознать лишь самый отъявленный поклонник модели. Пожалуй, самыми значимыми стали фары с динамическими повторителями поворота.

В салоне обновлений не больше, если и не меньше — появился подогрев рулевого колеса, а также опускание боковых зеркал при маневрировании задним ходом. Вот, собственно, и все улучшения.

Впрочем, в рукаве у японцев припасено еще кое-что. Речь идет о свежей версии Black Edition в черно-белом окрасе и декорировании интерьера. А еще кроссовер отличают алюминиевые колесные диски 18-го диаметра.

В техническом плане изменений не случилось. Продажи вроде бы слегка подретушированного кроссовера стартуют в конце июня. Правда, у себя на родине. А вот до России он докатится не раньше конца года. Напомним, что у нас автомобиль представлен в дореформенном варианте за 2 200 000 рублей.