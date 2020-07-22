KIA показала ультрабюджетный кроссовер Sonet

Внешне серийный Sonet очень похож на концепт, но у товарного экземпляра убрали выдвижные дверные ручки и полоску светодиодов, которая соединяла задние фонари. Что касается интерьера, то его пока держат в секрете. Поэтому предположим, что салон кроссовера будет схож с известной у нас моделью Seltos, а на передней панели появится сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов.

Ожидается, что под капот новинки установят бензиновый двигатель объемом 1,2 л (83 л. с.), а также литровый наддувный агрегат в 120 л. с. Оба мотора позаимствуют у соплатформенного Hyundai Venue. В гамме окажется и 1,5-литровый (115 л. с.) дизельный мотор от KIA Seltos. Что касается привода, то у всех модификаций он будет только передним.

Сначала Sonet поступит в продажу на рынок Индии. Он станет самым компактным SUV в модельном ряду бренда. Затем продажи начнут в ряде развивающихся стран. Что касается России, то вряд ли машина окажется у нас, ведь субкомпактные автомобили с малообъемными моторами покупатели не жалуют. Впрочем, ультрабюджетный ценник мог бы подарить ей шансы на успех.