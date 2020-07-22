KIA показала ультрабюджетный кроссовер Sonet

Фото: KIA
Концепт субкомпактного кроссовера KIA Sonet, который корейцы показали на выставке Auto Expo в Индии готов к тому, чтобы встать на конвейер. Ожидается, что серийный вариант модели покажут 7 августа. Пока же маркетологи выложили в Сеть видео о будущей новинке.

Внешне серийный Sonet очень похож на концепт, но у товарного экземпляра убрали выдвижные дверные ручки и полоску светодиодов, которая соединяла задние фонари. Что касается интерьера, то его пока держат в секрете. Поэтому предположим, что салон кроссовера будет схож с известной у нас моделью Seltos, а на передней панели появится сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов.

Ожидается, что под капот новинки установят бензиновый двигатель объемом 1,2 л (83 л. с.), а также литровый наддувный агрегат в 120 л. с. Оба мотора позаимствуют у соплатформенного Hyundai Venue. В гамме окажется и 1,5-литровый (115 л. с.) дизельный мотор от KIA Seltos. Что касается привода, то у всех модификаций он будет только передним.

Сначала Sonet поступит в продажу на рынок Индии. Он станет самым компактным SUV в модельном ряду бренда. Затем продажи начнут в ряде развивающихся стран. Что касается России, то вряд ли машина окажется у нас, ведь субкомпактные автомобили с малообъемными моторами покупатели не жалуют. Впрочем, ультрабюджетный ценник мог бы подарить ей шансы на успех.

двигатель, новинки рынка, автопродажи, дилеры, производители, производство, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы
22 июля 2020
268