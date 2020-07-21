Правда ли, что последний автомобиль в колонне всегда едет быстрее

Дабы выяснить, насколько история с различной скоростью автомобилей, идущих в одной колонне, соответствует действительности, смоделируем ситуацию. Допустим, первая машина едет в темпе 60 км/ч: не разгоняется и не замедляется. Вообще. По логике, если у второго авто стрелка спидометра замрет на отметке даже 65 км/ч, то очень скоро он окажется в багажнике «вожака».

Однако реальность такова, что на дорогах общего пользования автомобиль не может удерживать определенную скорость в течение длительного времени: никто ведь не отменял пешеходные переходы, светофоры, дерзких таксистов, нештатные ситуации. Водителю, так или иначе, приходится замедляться и снова разгоняться, и вот тут как раз «срабатывает» наша теория о разных скоростях первого и последнего в колонне.