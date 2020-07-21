Правда ли, что последний автомобиль в колонне всегда едет быстрее

Дабы выяснить, насколько история с различной скоростью автомобилей, идущих в одной колонне, соответствует действительности, смоделируем ситуацию. Допустим, первая машина едет в темпе 60 км/ч: не разгоняется и не замедляется. Вообще. По логике, если у второго авто стрелка спидометра замрет на отметке даже 65 км/ч, то очень скоро он окажется в багажнике «вожака».
Однако реальность такова, что на дорогах общего пользования автомобиль не может удерживать определенную скорость в течение длительного времени: никто ведь не отменял пешеходные переходы, светофоры, дерзких таксистов, нештатные ситуации. Водителю, так или иначе, приходится замедляться и снова разгоняться, и вот тут как раз «срабатывает» наша теория о разных скоростях первого и последнего в колонне.
– В реальных условиях — то есть, при движении — колонна всегда растягивается, поэтому автомобилям, едущим сзади, постоянно приходится догонять машины, идущие впереди. И как подсказывают нам законы физики, скорость последних автомобилей при разгоне действительно выше, — объясняет по просьбе портала «АвтоВзгляд» Дмитрий Иевлев, генеральный директор компании «Авто-ПЭК».
Возникает логичный вопрос: а какое конкретно число видит на спидометре водитель замыкающего транспортного средства, если ведущий авто, к примеру, едет со скоростью 80 км/ч? Дать однозначный ответ очень сложно, поскольку все зависит от конкретных дорожных условий, особенностей машин, дистанции в колонне и прочих факторов. В среднем можно говорить о разнице в 5—10 км/ч, если брать за основу скорость, разрешенную в городе.
При этом чем больше автомобилей в колонне, тем выше в определенный момент будет скорость у замыкающего. Ведь если первая машина набирает темп, то каждая последующая начинает разгоняться с небольшой временной задержкой. Первый автомобиль выходит на нужную скорость или даже уже снова замедляется, а последний только-только к ней подтягивается.
Любопытно, что если колонна идет с относительно невысокой скоростью — скажем, 40 км/ч едет автобус с детьми и сопровождающий его автомобиль ГИБДД — то у них разница в числах на спидометре будет практически незаметна.
Подводя итог, следует сказать о том, что традиционная формулировка теории о скоростях автомобилей в колонне — «последняя машина всегда едет быстрее» — некорректна, поскольку это не так. Правильнее говорить, как мы выяснили — «последняя машина всегда быстрее разгоняется».