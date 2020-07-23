Mitsubishi выводит новые Outlander и Eclipse Cross

В первом квартале 2021 года в США должен дебютировать обновленный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Японцы обещают, что автомобиль получит переработанную переднюю часть и корму. Скорее всего, речь идет о том, чтобы «подогнать» внешность под новый фирменный стиль бренда. А в салоне появятся новые материалы обивки и продвинутый мультимедийный комплекс.

Есть и еще одна хорошая новость. Парой месяцев позже должен появиться новый Outlander. Глава европейского подразделения Mitsubishi Бернар Луар говорил ранее, что премьера модели намечена на вторую половину 2020 года, но, видимо из-за пандемии, выход новинки пришлось отложить на более поздний срок.

Новое поколение кроссовера может разделить платформу с Nissan X-Trail, который недавно представили в Северной Америке. Там он называется Rogue. Не исключено, что Outlander получит и «ниссановские» силовые агрегаты. А вот гибридную модификацию Outlander PHEV как и прежде оснастят силовой установкой собственной разработки. Официальные лица компании заявляют, что новый Outlander станет «самым тихим и богато оснащенным среди всех Mitsubishi в США».

Напомним, что Mitsubishi Eclipse Cross и Outlander продают в России, значит, оба автомобиля приедут и к нам. Однако их появление у дилеров можно ждать не ранее конца 2021 года. Особенно это касается локализованного в нашей стране «Аутлендера». Ведь на переналадку производства на заводе в Калуге потребуется время.