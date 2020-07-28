Mitsubishi уходит из Европы, но остается в России и даже готовит новинки

Если коротко, то японцы хотят сосредоточиться на рынке Юго-Восточной Азии — это Индонезия, Таиланд и Филиппины. Менее важными для марки назначены Австралия, Африка, Ближний Восток и Южная Америка.

О Европе говорится очень пространно. Компания отменяет вывод новых моделей, и логично предположить, что европейские продажи будут полностью свернуты, как только у нынешнего модельного ряда «истечет срок годности».

Что касается России, то в стратегии Mitsubishi наш рынок не упомянут. Однако, как объяснили «АвтоВзгляду» в российском офисе «трех бриллиантов», работа компании продолжится в прежнем режиме. А значит мы можем ждать скорого появления свежачка. Тем более, что в новой стратегии расписаны сроки их появления.

Так, первым делом японцы обещают провести рестайлинг кроссовера Eclipse Cross, а в начале 2021 года вывести следующее поколение Outlander. На 2022 года заложены новые поколения пикапа L200 и внедорожника Pajero Sport. После 2023 года должны появиться два полноразмерных кроссовера.

Кстати, «АвтоВзгляд» протестировал Eclipse Cross, не дожидаясь его обновления. Более того: мы вывели против компактного кроссовера Mitsubishi весьма актуальную новинку из Кореи — KIA Seltos. Чем закончился поединок, можно узнать здесь.