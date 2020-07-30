Mazda CX-5 получит новое название, другой кузов и зданий привод

Как сообщает японское издание Spyder7, Mazda уже зарегистрировала название CX-50. Этот шильдик появится на CX-5 после смены поколений, то есть где-то через пару лет.

В основу кроссовера ляжет заднеприводная платформа, которую проектируют под новое поколение седана Mazda 6. Таким образом, под капотом японского SUV окажутся более мощные силовые агрегаты. Вероятно, это будут рядные «шестерки» объемом 3 л (бензин) и 3,3 л («дизель»). Ожидается появление и более компактного четырехцилиндрового двигателя, который послужит базой для гибридной силовой установки.

У Mazda CX-50 должен быть купеобразный кузов, а салон сделают в духе одной из последних новинок компании — кроссовера CX-30. Если информация японского издания верна, то товарный автомобиль мы сможем увидеть в 2022 году. Уверены, что его привезут и в Россию.