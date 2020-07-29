5 автомобилей, в которых невероятно сложно поменять моторное масло

Porsche Carrera GT

В немецком культовом суперкаре масло предписано менять через 25 000 км пробега. Очень неплохо, но тут есть свои особенности. У 10-цилиндрового мотора два масляных фильтра. Они представляют собой кассеты, куда вставляются сменные расходники. Вот до этих кассет и труднее всего добраться. Отсюда и цена техобслуживания. Процедура замены смазки обойдется владельцу в 6 300 долларов или 453 000 рублей.

Ferrari 488

«Жеребцов» из Маранелло обслуживать чуть легче, чем спорткары конкурентов. Однако во дворе такую процедуру не провести. Нужен специализированный сервис и обученные механики.

У 3,9-литрового наддувного V8 неплохой доступ к масляному фильтру, а вот слить смазку — та еще задача. Проблема в том, что днище автомобиля закрыто аэродинамическими панелями. Чтобы получить доступ к четырем сливным отверстиям, нужно демонтировать панели и снять задний диффузор, а это не сделать без специального инструмента.

Renault Kaptur

По сравнению со спорткарами, замена масла в популярном кроссовере не представляет труда, да и стоит недорого. Можно все сделать и своими руками. Проблема лишь в том, что надо следить за болтами крепления стальной защиты двигателя. Часто под воздействием дорожных реагентов, они закисают, а при попытке их открутить — обламываются. А ведь не сняв защиту, слить масло не получится. Процедура обойдется всего в 600 рублей.