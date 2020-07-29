5 автомобилей, в которых невероятно сложно поменять моторное масло

Сложности с обычной заменой масла могут быть, как у доступных автомобилей, так и у очень дорогих. У первых это связано с «закисанием» крепежа или неудобным доступом к фильтру, а у вторых — особенностями конструкции.
Начнем рассказ с машин, от обслуживания которых будут плакать не только механики, но и саудовские шейхи. Что уж там говорить про хазяев бюджетных автомобилей…
Bugatti Veyron
Компания рекомендует менять масло и все жидкости у «Вейрона» один раз в год. Вроде все, как у обычной машины. Вот только подобное техобслуживание занимает 27 часов. Дело в том, что у мотора суперкара целых 16 отверстий для слива масла и добраться до них непросто. Для этого нужно демонтировать колеса, тормозные механизмы и задние подкрылки, а также снять верхний обтекатель. Работы обойдутся владельцу в 25 000 долларов, или в 1 800 000 рублей.
Lamborghini Huracan LP 610−4
Немного легче поменять смазку у итальянского спортака, ведь у него восемь сливных пробок. Чтобы до них добраться, нужно извлечь три технологических крышки и открутить около 50 болтов. После этого механики могут слить масло, поменять фильтр и залить десять литров новой жижи. Заметим, что в двигатель Lamborghini заливают обычное масло вязкости 5W30 или 5W40, но с обязательным допуском концерна Volkswagen (VAG).
Porsche Carrera GT
В немецком культовом суперкаре масло предписано менять через 25 000 км пробега. Очень неплохо, но тут есть свои особенности. У 10-цилиндрового мотора два масляных фильтра. Они представляют собой кассеты, куда вставляются сменные расходники. Вот до этих кассет и труднее всего добраться. Отсюда и цена техобслуживания. Процедура замены смазки обойдется владельцу в 6 300 долларов или 453 000 рублей.
Ferrari 488
«Жеребцов» из Маранелло обслуживать чуть легче, чем спорткары конкурентов. Однако во дворе такую процедуру не провести. Нужен специализированный сервис и обученные механики.
У 3,9-литрового наддувного V8 неплохой доступ к масляному фильтру, а вот слить смазку — та еще задача. Проблема в том, что днище автомобиля закрыто аэродинамическими панелями. Чтобы получить доступ к четырем сливным отверстиям, нужно демонтировать панели и снять задний диффузор, а это не сделать без специального инструмента.
Renault Kaptur
По сравнению со спорткарами, замена масла в популярном кроссовере не представляет труда, да и стоит недорого. Можно все сделать и своими руками. Проблема лишь в том, что надо следить за болтами крепления стальной защиты двигателя. Часто под воздействием дорожных реагентов, они закисают, а при попытке их открутить — обламываются. А ведь не сняв защиту, слить масло не получится. Процедура обойдется всего в 600 рублей.