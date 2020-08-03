Mercedes-Benz G-класса получит новый 2-литровый мотор и станет дешевле

Фото из открытых источников
На легендарный Mercedes-Benz G-класса могут установить даунсайзинговый силовой агрегат. По сообщениям ряда СМИ, он появится у внедорожника на рынке Китая. Интересно, что «немцы» пошли на этот шаг отнюдь не из-за бедности.

Китайское издание AutoHome утверждает, что гамму силовых агрегатов Gelandewagen пополнит новый мотор. Им станет наддувный четырехцилиндровый агрегат объемом всего 2 литра и мощностью около 300 л. с. Двигатель станет работать с прежним девятиступенчатым «автоматом».

Полный привод и блокировки G-класс тоже сохранит. Без изменений останется список опций и качество отделки салона, ведь на оснащении Mercedes-Benz экономить не собирается.

Фокус в том, что с появлением подобного малообъемного мотора производитель сможет установить на G-класс такой ценник, который выведет внедорожник из-под налога на роскошь, а значит сделает автомобиль куда более доступным.

Обозначать новую версию планируют индексом G350, причем у цифрового обознеачения нет привязки к объему двигателя или его мощности.

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3 августа 2020
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