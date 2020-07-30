Какие неприятности доставляет владельцам подержанный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado четвертого поколения, серии 150, начали выпускать в 2009 году. В 2013 году провели первый рестайлинг, а в 2017-ом сделали второе обновление. Модель базируется на платформе предшественника — Prado 120, который славился своей надежностью. А как с этим обстоят дела у «стопятидесятки»?

Кузов

Лакокрасочное покрытие Prado — достоачно тонкое, поэтому сколы краски на капоте и передних крыльях встречаются довольно часто. При этом в сколах быстро появляется ржавчина. Нередко рыжие точки «расцветают» и на двери багажника.

Зима приносит свои проблемы. Благодаря обилию противогололедных реагентов на дорогах, быстро облезают хромированные детали. Особенно это касается решетки радиатора. Наконец, многие владельцы жалуются, что в холода нередко запотевает парковочная камера.

Двигатели

Бензиновые моторы Prado представлены двигателями объемом 2,7 л (163 л. с.) и 3,9 л (282 л. с.). «Дизелей» тоже два — объемом 3,0 л (173 л. с.) и 2,8 л (177 л. с.).

Бензиновые моторы в целом надежны, и нареканий по ним мало. А вот «дизель» может начать беспокоить владельца уже после 100 000 км. Точнее, водяная помпа, которая на этом пробеге часто течет. Также на некоторых экземплярах меняют турбонагнетатели. Правда, это приходится делать, когда на одометре появляется цифра под 200 000 км.

После 150 000 км серьезная поломка может поджидать владельцев машин с 3-литровым 173-сильным мотором на тяжелом топливе. Поршень четвертого цилиндра трескается и повреждает его стенки. Результат — капитальный ремонт агрегата. Правда, чаще всего, эта проблема касается тех моторов, которым проводили чип-тюнинг.