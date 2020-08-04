BMW начал испытания обновленного кроссовера X3

Судя по фото, рестайлинг проведут в классическом стиле. Об этом можно судить по камуфляжной пленке, которой оклеили переднюю и заднюю части X3. Скорее всего, дизайнеры изменят форму бамперов и светотехнику.

Уже можно сказать и то, что решетка радиатора не станет такой огромной, как у BMW M4. Что касается салона, то его фото пока нет, поэтому предположим, что там появятся новые материалы отделки и свежий интерфейс iDrive.

Серьезных изменений в моторной гамме ждать не стоит, ведь еще недавно X3 получил полноценную M-версию, а также электическую силовую установку.

Полагаем, что товарный X3 появится в салонах дилеров уже в начале следующего года. Он составит конкуренцию обновленному Audi Q5 и новому Mercedes-Benz GLC