5 автомобилей, призванных разорить своих владельцев на шиномонтаже

Mclaren F1

Легендарный спорткар появился в 1992 году, и с тех пор за ним гоняются коллекционеры по всему миру. Некоторые экземпляры стоят сейчас около 15 миллионов долларов. Но выложить такие деньги за автомобиль мало. Его надо еще и обслуживать.

Шины на спорткаре предписано менять раз в три года независимо от их состояния. При этом процедура шиномонтажа обходится в космические деньги — 50 000 долларов (3 701 500 рублей). Дело в том, что Mclaren F1 больше близок к гоночному болиду, чем к дорожному спорткару. Из-за этого после смены «резины» нужно выезжать на гоночный трек и настраивать подвеску под новый комплект колес. Отсюда и немалая цена, ведь приходится арендовать целый гоночный трек.

Bugatti Veyron

Комплект шин для этого спорткара обойдется в 38 000 долларов (2 813 140 рублей). Их меняют раз в 2—3 года, либо каждые 4000 км пробега. К счастью, настраивать подвеску на треке после этого не надо. Так что Veyron, смело можно назвать более «бюджетным» в обслуживании, чем Mclaren F1.