5 автомобилей, призванных разорить своих владельцев на шиномонтаже

У некоторых автомобилей, процедура шиномонтажа сравнима с целой спецоперацией, которая требует времени и немалых финансовых затрат. В этом обзоре мы собрали именно такие машины. Так что не стоит завидовать богатым людям. Обслуживание автомобиля-мечты может подкосить финансовое состояние даже очень обеспеченного человека. Впрочем, судите сами.
Mclaren F1
Легендарный спорткар появился в 1992 году, и с тех пор за ним гоняются коллекционеры по всему миру. Некоторые экземпляры стоят сейчас около 15 миллионов долларов. Но выложить такие деньги за автомобиль мало. Его надо еще и обслуживать.
Шины на спорткаре предписано менять раз в три года независимо от их состояния. При этом процедура шиномонтажа обходится в космические деньги — 50 000 долларов (3 701 500 рублей). Дело в том, что Mclaren F1 больше близок к гоночному болиду, чем к дорожному спорткару. Из-за этого после смены «резины» нужно выезжать на гоночный трек и настраивать подвеску под новый комплект колес. Отсюда и немалая цена, ведь приходится арендовать целый гоночный трек.
Bugatti Veyron
Комплект шин для этого спорткара обойдется в 38 000 долларов (2 813 140 рублей). Их меняют раз в 2—3 года, либо каждые 4000 км пробега. К счастью, настраивать подвеску на треке после этого не надо. Так что Veyron, смело можно назвать более «бюджетным» в обслуживании, чем Mclaren F1.
БелАЗ
Это тоже автомобиль-мечта, потому как многие хотят сесть за руль этого гиганта еще с детства. Для карьерного самосвала есть два вида шин — радиальные и диагональные. Первые изнашиваются примерно за 100 000 км, вторые ходят в два раза меньше. Отсюда и цена. Радиальная «резина» стоит 500 000 рублей за шину, а «прайс» на диагональную может доходить и до 5 миллионов за штуку. Плюс — стоимость доставки шин до места, которая сильно разнится. Что касается работ, то бортировка занимает два дня, а установка колес на самосвал — 2 часа.
Monster Truck
Огромные шины для пикапов из серии Monster Truck чаще всего производит компания Goodyear. Каждая стоит около 2500 долларов (185 075 рублей). Для того, чтобы «накинуть» четыре покрышки на диски, бригаде из нескольких механиков требуется 50 часов работы. В итоге, такой шиномонтаж обходится в 12 000 долларов (889 000 рублей).
Ferrari F360
Самой доступной оказалась бортировка колес подержанного итальянского спорткара. Покрышки на Ferrari стоят около 1000 долларов (74 000 рублей) за штуку. То есть поставить шины на спорткар обойдется в 300 000 рублей.