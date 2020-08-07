Кроссовер KIA Soul получил любопытную комплектацию

В салоне заявлены «атмосферная» подсветка, руль с усеченным ободом, а также декоративные вставки на дверных панелях и красная прострочка на сиденьях-подлокотниках.

Для тех, кто хочет увидеть все это живьем, отметим, что российские продажи «парткетников» KIA Soul в исполнении Style уже начались.

И есть вероятность, что рынок тепло примет «обычный» Soul с отделкой из топового GT Line. Ведь если за «настоящий» GT Line с 200-сильным турбомотором 1.6 T-GDI и преселективной коробкой передач надо отдать 1 669 900 рублей, то Style обойдется в 1 499 900. Неплохая экономия, когда стиль гораздо важнее динамики.