Как превратить среднеразмерный кроссовер в мини-отель на четверых

Веками намоленные монастыри с христианскими святынями прежде всего привлекают верующих паломников. Обители в Вышнем Волочке и на Валдае не оставят равнодушными и тех, кому интересна история и культура родного отечества. Но даже для «физиков», далеких от «лирики», это будет прекрасным вариантом для кратковременной остановки, во время которой можно спокойно полюбоваться величественной архитектурой и подышать стариной. А уж если кому посчастливится послушать из уст местных старожилов сюжеты о давно минувших днях, то окружающее пространство, как это обычно бывает в путешествиях, заиграет совсем новыми одухотворенными смыслами.

Например, по преданию, в XVIII веке в глухом месте «в двух верстах от погоста на пне близ трех ключей» неподалеку от Вышнего Волочка неоднократно являлась чудотворная икона Казанской Божией Матери. Нашедшие ее окрестные жители построили здесь деревянную часовню, где стал храниться обретенный образ Богородицы. Многим приходящим сюда богомольцам он являл чудесную помощь, особенно во время известной эпидемии холеры в 1830 году. Молва о чудотворной иконе разнеслась по соседним губерниям, и в конце XIX века на месте часовни был основан женский монастырь, названный в честь святого образа.

Сейчас в обители полностью восстановлены три монументальных храма, в числе которых величественный Казанский собор, построенный на месте старинной часовни в 1880 году известным архитектором Александром Каминским. Под сводами храма можно увидеть ту самую чудотворную икону Казанской иконы Божией Матери, о которой шла речь.