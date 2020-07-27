Как превратить среднеразмерный кроссовер в мини-отель на четверых

Веками намоленные монастыри с христианскими святынями прежде всего привлекают верующих паломников. Обители в Вышнем Волочке и на Валдае не оставят равнодушными и тех, кому интересна история и культура родного отечества. Но даже для «физиков», далеких от «лирики», это будет прекрасным вариантом для кратковременной остановки, во время которой можно спокойно полюбоваться величественной архитектурой и подышать стариной. А уж если кому посчастливится послушать из уст местных старожилов сюжеты о давно минувших днях, то окружающее пространство, как это обычно бывает в путешествиях, заиграет совсем новыми одухотворенными смыслами.
Например, по преданию, в XVIII веке в глухом месте «в двух верстах от погоста на пне близ трех ключей» неподалеку от Вышнего Волочка неоднократно являлась чудотворная икона Казанской Божией Матери. Нашедшие ее окрестные жители построили здесь деревянную часовню, где стал храниться обретенный образ Богородицы. Многим приходящим сюда богомольцам он являл чудесную помощь, особенно во время известной эпидемии холеры в 1830 году. Молва о чудотворной иконе разнеслась по соседним губерниям, и в конце XIX века на месте часовни был основан женский монастырь, названный в честь святого образа.
Сейчас в обители полностью восстановлены три монументальных храма, в числе которых величественный Казанский собор, построенный на месте старинной часовни в 1880 году известным архитектором Александром Каминским. Под сводами храма можно увидеть ту самую чудотворную икону Казанской иконы Божией Матери, о которой шла речь.
Еще более древний Валдайский Иверский монастырь, расположенный в 90 верстах от Вышнего Волочка, находится на Сельвицком острове посреди зеркальной глади Валдайского озера. От трассы М10 до него всего 5,5 км. Возведен монастырь в середине XVII века по инициативе патриарха Никона — того самого, при котором случился церковный раскол.
По преданию, владыке во сне явился сам митрополит Филипп — тот, кто не боялся говорить нелицеприятную правду в глаза Ивану Грозному, из-за чего был убит по его приказу. Согласно видению, посетившему патриарха Никона, Святитель Филипп и благословил его на строительство Иверский обители на Валдайском озере, что он впоследствии и исполнил.
В монастыре с никоновских времен до наших дней сохранился знаменитый шестистолпный Успенский собор, который в XVII века считался одним из самых крупных сооружений в России. Средневековые постройки чудесным образом вписываются в великолепный пейзаж Валдайского озера. Никаких проблем, чтобы подъехать к монастырю на машине, нет: через мост к нему ведет автомобильная дорога, а у самых стен расположена большая парковка для паломников и туристов.
К берегам Валдайского озера, как и Вышневолоцкого водохранилища, где можно поставить палатку для ночлега, проложено множество съездов. Однако в летнее время места для отдыха на побережье обычно заняты, поэтому нередко приходится тратить время на поиск подходящей полянки. Эти водоемы привлекают туристов не только живописными ландшафтами, но и результативной рыбалкой.
У нас, правда, палатки с собой не имелось, зато имелся KIA Sportage, поэтому, не обнаружив в местных гостиницах свободных мест, мы особо не расстроились, а дети этому обстоятельству даже обрадовались — ведь что для пацанов может быть романтичнее ночевки в машине? В Sportage сложенные задние сидения образуют почти ровный пол. Да, их спинки будут слегка приподняты под самым минимальным углом, но это совсем не страшно. Если грузовой отсек использовать как место для сна, то легкую неровность можно благополучно скрыть подушками.
Конечно, в кроссовере сегмента С просторного ложа для взрослого человека не получится. В Sportage длина площадки от порога багажника до спинок передних сидений составляет 1500 мм.
У не слишком рослого туриста, путешествующего в одиночку, шанс поместиться есть, если он ляжет по диагонали, и дверь багажника благополучно закроется. Но вдвоем так устроится невозможно, и у всех, кто ростом выше полутора метров, ноги будут торчать наружу. Большинство же смирится с открытой дверью грузового отсека во время ночлега. Правда, им придется запастись спальном мешком, который защитит и от холода, и от насекомых.
Мы же, путешествуя вчетвером, решили вопрос иначе. Взрослые устроились в удобных передних креслах, довольно сильно наклонив их спинки, а дети девяти и двенадцати лет с разлеглись сзади.
Чтобы утром, вполне отдохнувшими, отправиться дальше. Куда — вы можете узнать в том числе и с помощью нашей интерактивной карты.