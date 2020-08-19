Chery Tiggo 4 получил упрощенную версию

В гамму китайского «паркетника» добавлен младший полуторалитровый атмосферник (113 л. с., 138 Н·м). Как вспомнил портал «АвтоВзгляд», до этого предлагались только атмосферный 2.0 (122 л. с., 180 Н·м) и турбированный 1.5 (147 л. с., 210 Н·м).

К новому движку прилагаются полузависимая задняя подвеска, электрический усилитель руля, плюс бензобак объемом 51 литр вместо прежних 57. С пятиступенчатой «механикой» такой Tiggo 4 может разогнаться до «сотни» за 13,9 с, а с вариатором — за 14,6. Не ураган, но терпимо.

Для этой версии специально придумана комплектация Base. Она включает две подушки безопасности, ESP, систему бесключевого доступа, кнопку запуска двигателя, задний парктроник, кондиционер, подогрев передних сидений, светодиодные ходовые огни и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Стартовая цена такого кроссовера — 969 000 рублей. И это самый дешевый Chery на российском рынке! Вот так незаметно «китайцы» стали стоить по миллиону рублей. Хотя бестселлер рынка, Hyundai Creta, все равно обойдется дороже.

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19 августа 2020
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