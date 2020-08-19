Infiniti повышает цены на два кроссовера

О повышении цен на кроссоверы QX60 и QX80 сообщает портал «Цена Авто». «Прайс» вырос на 0,5—0,8% к прежним ценам. Теперь Infiniti QX60 в базовой комплектации Elegance стоит 3 545 000 рублей, а топовая Hi-Tech обойдется в 4 190 000 рублей. За флагманский Infiniti QX80 в базовой версии Luxe отныне попросят 5 490 000 рублей. Максимальная комплектация ProActive обойдется в 5 905 000 рублей.

Портал отмечает, что с января по июль этого года дилеры Infiniti в России продали 817 машин, что на 62% меньше, чем за тот же период 2019 года.