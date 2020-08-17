Зачем водители грузовиков поднимают противооткатный брус

Недаром на заднюю часть грузовиков или прицепов к ним устанавливают противоподкатный брус. Несколько лет назад американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел серию краш-тестов, в ходе которых доказал эффективность этой нехитрой конструкции.
В случае, если сзади в тяжеловоз въезжает легковушка, брус принимает удар на себя и препятствует тому, чтобы легковой автомобиль заехал под грузовик. Последняя ситуация может быть фатальна для водителя и пассажиров легкового автомобиля. Ведь в этом случае элементы пассивной безопасности машины работают неэффективно, а основной удар приходится на передние стойки, практически не оставляя шансов выжить людям.
Требования к защите транспортных средств с задней стороны описаны в правилах ЕЭК ООН № 58. По нормативам, дорожный просвет до нижнего края устройства не должен превышать по всей длине 550 мм.
Тем не менее, бывают случаи, когда противоподкатный брус не предусмотрен конструкцией. Или он есть, но поднят. Например, так сделал водитель автокрана, что на фото. Видимо, дело в том, что в опущенном состоянии брус загораживает регистрационный знак, а это грозит тому, кто за рулем лишением «прав» на три месяца.
Проблема знакома автолюбителям, которые устанавливали на легковые машины багажники для велосипедов. Несмотря на то, что эти устройства сертифицированы, водителей все равно лишали в/у за то, что закрепленный велосипед загораживает госномер автомобиля.
Однако решение водителя грузовика поднять брус ошибочно, ведь в случае наезда сзади к нему будет немало вопросов. Одно дело, если брус не предусмотрен конструкцией. Такое встречается на старых грузовиках. А вот если брус есть, то должен быть опущен. Выход из положения — просто поднять госномер выше. Тогда его будет хорошо видно и сотрудникам полиции, и дорожным камерам.