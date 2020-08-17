Зачем водители грузовиков поднимают противооткатный брус

Недаром на заднюю часть грузовиков или прицепов к ним устанавливают противоподкатный брус. Несколько лет назад американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел серию краш-тестов, в ходе которых доказал эффективность этой нехитрой конструкции.

В случае, если сзади в тяжеловоз въезжает легковушка, брус принимает удар на себя и препятствует тому, чтобы легковой автомобиль заехал под грузовик. Последняя ситуация может быть фатальна для водителя и пассажиров легкового автомобиля. Ведь в этом случае элементы пассивной безопасности машины работают неэффективно, а основной удар приходится на передние стойки, практически не оставляя шансов выжить людям.

Требования к защите транспортных средств с задней стороны описаны в правилах ЕЭК ООН № 58. По нормативам, дорожный просвет до нижнего края устройства не должен превышать по всей длине 550 мм.