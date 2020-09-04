Volkswagen представил кроссовер Tiguan X в новом кузове

На первых официальных тизерах модели показали топовую версию кросс-купе со спортивным пакетом R-Line. Видно, что дизайнеры расстарались и изменили форму бамперов, а в фонарях появились динамические указатели поворота. Судя по рисункам, в списке опций есть и панорамная крыша.

Кроссоверу положен 2-литровый наддувный мотор в двух вариантах форсировки — 186 л. с. и 220 л. с. Что касается коробки передач, то она традиционна для «немцев» — 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод — передний или полный.

Tiguan X должен стать вторым по счету кросс-купе Volkswagen в КНР. После появления в продаже он окажется на ступеньку ниже более крупного Tayron X, который спроектировали специально для китайского рынка.



В салонах китайских дилеров машина появится не ранее четвертого квартала этого года. Что касается появления модели в других странах, то пока об этом информации нет. Предположим, что стильное кросс-купе все же может докатится и до России. Ведь у нас уже продают SUV с таким типом кузова. Это Renault Arkana и Haval F7x. Учитывая популярность «Тигуана» у нас в стране, не исключено, что «немцы» решаться привести к нам и эту машину.