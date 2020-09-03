Cadillac привезет в Россию новые внедорожник, кроссовер и даже электромобиль

Как рассказал «АвтоВзгляду» Кристиан Соммер, управляющий директор Cadillac Middle East, новые кроссоверы XT5 и XT6 хорошо зарекомендовали себя на российском рынке в этом году. Вероятно поэтому, компания намерена предложить для своей модельной линейки дизельные силовые агрегаты. Правда, он не уточнил какие именно модели получат моторы на тяжелом топливе.

Основной «ударной силой» продаж для бренда по-прежнему будут SUV, поэтому скоро в России дебютирует компактный кроссовер Cadillac XT4 и новое поколение флагманского внедорожника Escalade. Последний ждем с особым нетерпением, ведь это по-настоящему культовый автомобиль.

Напомним вкратце, что под капотом гиганта работает 6,2-литровый бензиновый V8, мощностью под 420 л. с. Впервые появился и дизельный мотор. Может на него и намекал топ-менеджер? Рядная «шестерка» Duramax развивает 280 л. с., и вот она бы идеально подошла «российскому» Escalade.