Cadillac привезет в Россию новые внедорожник, кроссовер и даже электромобиль

Как рассказал «АвтоВзгляду» Кристиан Соммер, управляющий директор Cadillac Middle East, новые кроссоверы XT5 и XT6 хорошо зарекомендовали себя на российском рынке в этом году. Вероятно поэтому, компания намерена предложить для своей модельной линейки дизельные силовые агрегаты. Правда, он не уточнил какие именно модели получат моторы на тяжелом топливе.
Основной «ударной силой» продаж для бренда по-прежнему будут SUV, поэтому скоро в России дебютирует компактный кроссовер Cadillac XT4 и новое поколение флагманского внедорожника Escalade. Последний ждем с особым нетерпением, ведь это по-настоящему культовый автомобиль.
Напомним вкратце, что под капотом гиганта работает 6,2-литровый бензиновый V8, мощностью под 420 л. с. Впервые появился и дизельный мотор. Может на него и намекал топ-менеджер? Рядная «шестерка» Duramax развивает 280 л. с., и вот она бы идеально подошла «российскому» Escalade.
Не менее интересной стала фраза о концептуальном электрическом кроссовере Cadillac LYRIQ. Мол, в будущем он будет играть важную роль на российском рынке. Возможно, это говорит о том, что со временем модель появится и у нас в стране.
Напомним, что в основе электромобиля лежит новая платформа, которую можно масштабировать и выпускать на ее базе как компактные, так и более крупные автомобили. По заявлениям инженеров, LYRIQ может проехать без подзарядки около 500 километров, и это очень прилично.
Что касается развития автомобильных сервисов, то тут бренд более консервативен. На вопрос, намерена ли компания развивать услуги подписки на свои модели (то, что сейчас продвигает Hyundai и премиальный бренд Genesis), генеральный директор GM Russia, Чиприан Сута ответил: «Мы постоянно изучаем рыночный спрос на услуги такого рода и различные форматы, которые были бы наиболее релевантны для российских потребителей. На текущий момент мы видим, что для аудитории бренда Cadillac в России владение личным автомобилем по-прежнему намного более предпочтительно, чем временное использование, которое предлагают сервисы подписки».