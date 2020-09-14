BMW тестирует самый «крутой» кроссовер за свою историю

Пока автомобиль покрыт камуфляжной пленкой, но и так видно, что BMW iNEXT получит просто огромную решетку радиатора. На самом деле, это несущая панель, на которой установлены датчики и радары автопилота третьего уровня.

Подобный уровень автоматизации позволит водителю отвлечься от управления машиной, скажем, для того, чтобы поговорить по телефону или посмотреть фильм. При этом он обязан взять управление на себя, когда этого потребует ситуация на дороге. В этом случае, электроника заранее предупредит водителя, что через какой-то отрезок времени автопилот отключится и человек должен сам управлять машиной.

Кроме автопилота, iNEXT получит высокоскоростное подключение к интернету и электропривод. А в салоне появится крупная проекция на лобовое стекло, где будет сконцентрирована вся дорожная информация.

Если говорить о технике, то на данный момент известно, что по габаритам BMW iNEXT окажется между моделями X3 и X5, а его электрическая силовая установка станет развивать 313 л. с.

Старт производства электрокроссовера ожидается летом 2021 года. То есть до премьеры осталось всего несколько месяцев.