Почему в современных автомобилях все больше опасных узлов и деталей

Отзывными кампаниями теперь никого не удивишь. Производители регулярно проводят в России крупномасштабные отзывы, о которых писал портал «АвтоВзгляд». Клиенты привозят свои автомобили в техцентр, им устраняют неполадки. Вроде бы все отлично. На самом деле это говорит о больших проблемах автостроителей, за которые будет платить покупатель своим здоровьем, а то и жизнью.
Единый подход
Сейчас идет эпоха глобализации. Новые машины уже никто не разрабатывает с чистого листа. Для производства используют модульные платформы, на которых базируются модели нескольких марок. Скажем, на французской «тележке» EMP2 производят автомобили Citroen, Peugeot и Opel. Да и «фольксвагеновская» MQB легла в основу не одной модели. Ну а популярные у нас Renault Logan, Duster, Sandero, Lada Largus построены на «реношной» платформе B0.
Отсюда общий подход к прокладке топливных магистралей, проводки, а также унификация многих жизненно важных узлов и агрегатов. Скажем, подушек безопасности, блоков ABS, управляющей электроники. Поэтому если проблемы случаются с одной моделью, то это не значит, что у других машин, созданных на общей платформе, подобных неприятностей не будет.
Беда подкралась незаметно
Первыми, кто обратил внимание на возможные проблемы такого «модульного подхода» стали немцы. Они провели мониторинг 174 отзывных кампаний, которые прошли в Германии в первой половине 2020 года. Статистика показала, что 154 отзыва связаны с вероятными поломками, которые могут отразиться на безопасности, и только 20 — с проблемами, имеющими отношение к экологии.
К платформам это имеет опосредованное отношение, а вот к использованию из-за них общих узлов и агрегатов — прямое. Еще жива в памяти история о злосчастных подушках безопасности фирмы Takata, но список можно продолжать. Например, в мае Toyota отозвала 3,2 миллиона машин из-за неисправности бензонасоса. Не секрет, что его поломка приводит к остановке мотора. Под отзыв попали абсолютно разные автомобили: Camry, Highlander, Land Cruiser Prado, а также Lexus LS 500, LC 500, и другие модели.
Не только «железо»
Еще один пример. В 2013 году Nissan объявил об отзыве Pathfinder, Infiniti JX и Infiniti QX60 2013–2014 модельного года из-за проблем с ABS. Владельцам обещали перепрограммиировать блок антиблокировочной системы, дабы снизить риск некорректного срабатывания узла, что может привести к увеличению тормозного пути. Считайте, к аварии. Отсюда вытекает еще одна неприятность. Чем больше в машине электроники, тем больше «багов» будет возникать с софтом.
А поскольку сейчас производители предлагают просто россыпь «умных» электронных систем, то сбой даже в одной из них влечет тяжелые последствия. Это может привести к отзывам еще большего количества автомобилей.