Почему в современных автомобилях все больше опасных узлов и деталей

Отзывными кампаниями теперь никого не удивишь. Производители регулярно проводят в России крупномасштабные отзывы, о которых писал портал «АвтоВзгляд». Клиенты привозят свои автомобили в техцентр, им устраняют неполадки. Вроде бы все отлично. На самом деле это говорит о больших проблемах автостроителей, за которые будет платить покупатель своим здоровьем, а то и жизнью.

Единый подход

Сейчас идет эпоха глобализации. Новые машины уже никто не разрабатывает с чистого листа. Для производства используют модульные платформы, на которых базируются модели нескольких марок. Скажем, на французской «тележке» EMP2 производят автомобили Citroen, Peugeot и Opel. Да и «фольксвагеновская» MQB легла в основу не одной модели. Ну а популярные у нас Renault Logan, Duster, Sandero, Lada Largus построены на «реношной» платформе B0.

Отсюда общий подход к прокладке топливных магистралей, проводки, а также унификация многих жизненно важных узлов и агрегатов. Скажем, подушек безопасности, блоков ABS, управляющей электроники. Поэтому если проблемы случаются с одной моделью, то это не значит, что у других машин, созданных на общей платформе, подобных неприятностей не будет.