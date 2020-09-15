KIA готовит рамный внедорожник, который сильно разозлит Toyota Land Cruiser

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Чуть больше года назад, появилась информация о том, что KIA готовит рамный внедорожник и пикап. Новинки разрабатывают для рынка Австралии, но они могут появиться и в других странах. В частности, и в России.

Австралийское издание Motoring недавно подтвердило информацию, что работа над новым «рамником» KIA продолжается, хоть пандемия и внесла в нее свои коррективы. По информации издания, внедорожник длиной больше пяти метров получит постоянный полный привод с блокировками дифференциалов и понижающей передачей. А под капотом может оказаться дизельный мотор объемом 3 литра, который сейчас ставят на премиальный кроссовер Genesis GV80. Что касается пикапа, то пока известно лишь то, что он может получить двухрядную кабину.

Ожидается, что новый «рамник» KIA, у которого пока нет названия, появится не раньше 2023 года. Судя по размерам и заявленным внедорожным возможностям, «кореец» будет конкурировать с Toyota Land Cruiser. Раз так, то мы точно увидим машину в России, ведь «Крузак» у нас уважают, а корейцы не упустят возможности заработать, заодно и «пощекотав нервы» японской легенде.

Напомним, что сейчас самым крупным «проходимцем» KIA является пятиметровый кроссовер Telluride, но на нашем рынке он, увы, не представлен.

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15 сентября 2020
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