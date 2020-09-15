5 причин, когда исправный автомобиль может неожиданно загореться

К сожалению, пожар в машине становится не таким уж редким явлением. И не всегда в нем виноват водитель. Есть множество факторов, которые приводят к возгоранию, а владелец даже о них не догадывается. Вот самые распространенные.

Заводской дефект

Удивительно, но даже сейчас, когда вмешательство человека в сборку машин на конвейере минимально, заводские дефекты продолжают портить нервы покупателям тех или иных машин.

Скажем, летом Audi объявила отзыв моделей A4, A5, A6 и Q5, у которых обнаружился общий дефект. Как сообщал Росстандарт, у этих машин есть возможность проникновения влаги в 48-вольтовый стартер-генератор. При определенных обстоятельствах это может привести к локальному перегреву узла. А из-за перегрева есть вероятность возгорания в машине. Причем пожар может произойти даже после долгой стоянки.

А в январе этого года Toyota пригласила к дилерам 82 641 владельца автомобилей Toyota и Lexus. Под отзыв попали кроссоверы Toyota RAV4 и Highlander, внедорожники Land Cruiser Prado, а также премиальные паркетники Lexus RX, проданные с декабря 2015 года по настоящее время.

После проверки специалисты нашли дефект в обогреваемых форсунках стеклоомывателя лобового стекла. Есть вероятность, что уплотнитель, удерживающий нагревательный элемент был установлен некорректно. Со временем это может привести к повреждению последнего. И тогда, талый снег и вода, попадая внутрь могут вызвать короткое замыкание. В худшем случае, это может привести к пожару.