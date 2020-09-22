Mercedes-Benz откладывает премьеру нового кроссовера

Фото: Mercedes-Benz
Немцы из Mercedes-Benz решили отложить премьеру инновационного кроссовера на электротяге EQA. Из-за серьезного форс-мажора автомобиль покажут с опозданием на несколько месяцев.

Как сообщает Autocar, премьера электрокроссовера должна была состояться в конце этого года, но из-за второй волны пандемии коронавируса, которая постепенно накрывает Европу, ее отложили на 2021 год.

Напомним, что в основе электрического EQA лежит платформа от Mercedes-Benz GLA. От модификаций с традиционными двигателями новинка отличается головной оптикой, дизайном решетки радиатора и фонарями.

Что касается оснащения, то в салоне появится фирменный интерфейс MBUX, который компания постепенно внедряет на все свои автомобили.

Ожидается, что EQA получит тяговую батарею емкостью более 60 кВт/ч, которая позволит кроссоверу преодолевать без подзарядки 320—400 км.

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22 сентября 2020
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