5 самых надежных подержанных кроссоверов дешевле 500 000 рублей

Многие хотят купить кроссовер, который не будет вытягивать деньги и постоянно ломаться. Вот поэтому при выборе подержанных SUV сразу отметаем сложные агрегаты — моторы с наддувом, роботизированные коробки передач, вариаторы, хитрые системы полного привода и пневмоподвеску. Так машина будет проще, дешевле и надежнее. А теперь посмотрим, какие модели, отвечающие нашим запросам, есть на вторичном рынке.

Renault Duster

Этот кроссовер, пожалуй, самый популярный, потому как машина вышла простая и надежная. К тому же, у «Дастера» отличные внедорожные возможности, а цены на запчасти умеренные. За 500 000 рублей можно найти 7—8 летние экземпляры с относительно небольшим пробегом около 100 000 км.

Портал «АвтоВзгляд» считает, что лучшим выбором станет Duster с бензиновым 2-литровым мотором и механической коробкой передач. Ну а о слабых местах модели, мы писали в отдельном материале.