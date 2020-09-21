5 самых надежных подержанных кроссоверов дешевле 500 000 рублей

Многие хотят купить кроссовер, который не будет вытягивать деньги и постоянно ломаться. Вот поэтому при выборе подержанных SUV сразу отметаем сложные агрегаты — моторы с наддувом, роботизированные коробки передач, вариаторы, хитрые системы полного привода и пневмоподвеску. Так машина будет проще, дешевле и надежнее. А теперь посмотрим, какие модели, отвечающие нашим запросам, есть на вторичном рынке.
Renault Duster
Этот кроссовер, пожалуй, самый популярный, потому как машина вышла простая и надежная. К тому же, у «Дастера» отличные внедорожные возможности, а цены на запчасти умеренные. За 500 000 рублей можно найти 7—8 летние экземпляры с относительно небольшим пробегом около 100 000 км.
Портал «АвтоВзгляд» считает, что лучшим выбором станет Duster с бензиновым 2-литровым мотором и механической коробкой передач. Ну а о слабых местах модели, мы писали в отдельном материале.
Toyota RAV4
При выборе «японца» второго поколения стоит обратить внимание на бензиновые двигатели серии AZ-FE объемом 2 и 2,4 литра. Они доставляют меньше всего хлопот. Четырехступенчатый автомат U140, который спарен с этими моторами, может пройти без ремонта более 300 000 км, что по нашим временам просто фантастика. Главное — регулярно менять масло. С «механикой» тоже особых проблем нет.
Mitsubishi Outlander
Кроссовер первого поколения изначально получился очень надежным. Из широкой гаммы моторов стоит присмотреться к «атмосферникам» объемом 2 и 2.4 литра. Это моторы серии 4G6, которые ставили даже на «заряженный» Evolution, так что ресурс у них около 500 000 км. Если говорить о трансмиссии, то «механика», и классический «автомат» проблем не доставляют. Нужно лишь вовремя менять масло и не стартовать с пробуксовками со светофоров.
Hyundai Santa Fe
В России первого «Санту» можно встретить с двумя бензиновыми и одним дизельным моторами. Последний мы не рекомендуем из-за качества нашего топлива, а вот бензиновые агрегаты объемом 2,4 и 2,7 литра можно рассмотреть к покупке. 4-ступенчатый «автомат», который идет в паре с ними, без поломок держится более 200 000 км. Этого как раз хватит новому владельцу, ведь большинство подержанных Santa Fe продают с пробегом 120—150 000 км.
Suzuki Grand Vitara
«Японец» считается одним из самых надежных и неприхотливых кроссоверов. К его родовым проблемам можно отнести разве что, повышенный аппетит масла и большой расход топлива у 170-сильного мотора объемом 2.4 литра. Кроме этого, 4-ступенчатый «автомат» Aisin чрезмерно задумчив. Риском при покупке может стать лишь неаккуратный владелец, который гонял машину по бездорожью и не обслуживал должным образом.