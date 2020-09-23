Range Rover Velar получил новые моторы и продвинутую мультимедиа-систему

«Британец» получил новый 6-цилиндровый двигатель P400, в котором применена технология мягкого гибрида. Литий-ионную 48-вольтовую батарею разместили под полом багажника, что позволило улучшить развесовку модели по осям. Суммарная мощность силовой установки составила 400 л. с., а разгон до «сотни» занимает всего 5,5 секунды.

В гамме моторов появился и новый наддувный «дизель» D300 отдачей 300 л. с. Его заявленный расход топлива составляет 7,4 л на 100 км пути в смешанном цикле. А для базовых версий британцы предлагают 2-литровый «турбодизель» Ingenium D200 мощностью 199 л. с. От прошлого агрегата он отличается более умеренным топливным аппетитом.

Кроме того, машина получила новую информационно-развлекательную систему Pivi. Ее отличает более интересная графика и мощный процессор, а программное обеспечение будет обновляться через беспроводной интернет.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Jaguar Land Rover, обновленный Range Rover Velar должен появиться в продаже уже совсем скоро. Однако точных сроков, ровно как и цен, пока назвать не смогли. Это понятно, ведь слабеющий «деревянный» может спутать все карты, да и наших граждан сделать все менее платежеспособными.