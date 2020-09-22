Достали: в Подмосковье водители объявили войну камерам фиксации нарушений

По информации компании «МВС Груп», крупнейшего поставщика решений в сфере безопасности дорожного движения, за восемь месяцев 2020 года в Подмосковье зафиксировано 213 случаев вандализма в отношении стационарных комплексов видеофиксации. Кстати, все они — имущество Правительства Московской области.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, количество подобных происшествий выросло на 242%, а число нападений на камеры комплекса «Безопасный регион» увеличилось на 80%.

А ведь по данным ГИБДД, основной причиной смертности и тяжелых травм при авариях по прежнему остается превышение скорости. Самым аварийным месяцем с начала 2020 года для Подмосковья стал июнь. Количество аварий, в которых пострадали 525 человек, достигло 426. А наиболее безопасным месяцем можно считать апрель — 199 аварий и 229 пострадавших.